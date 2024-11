Vittima di maltrattamenti, liberata dalla Mobile 

L’inferno vissuto nell’ovile a Tanca ‘e Sena, periferia di Macomer, è sempre rimasto impresso. Se lo portava dietro come un peso, anche se Marilena Porcu aveva cercato di reagire e rifarsi una vita. Era stata una esperienza terribile: per anni era stata costretta a subire violenze e angherie di ogni tipo in quella azienda in campagna dove l’allora convivente aveva sbarrato porte e finestre per impedirle di uscire e di avere qualsiasi contatto con l’esterno. Un incubo finito proprio l’8 marzo di un anno fa, in quella Giornata internazionale della donna che in quell’occasione ha assunto un valore straordinario.

L’intervento decisivo della polizia del commissariato di Macomer era scattato dopo la segnalazione del Consultorio familiare a cui si era rivolta un’amica della vittima. Gli agenti dall’esterno del casolare avevano sentito i lamenti di Marilena maltrattata e umiliata dall’allora compagno, un allevatore di cavalli del Sassarese. Una vita ai margini, un estremo disagio in quella struttura che era diventata una autentica prigione: la porta chiusa a chiave dall’esterno, le finestre blindate con un robusto fil di ferro e con pannelli. Impossibile uscire, Marilena poteva spostarsi solo con il suo aguzzino per andare a fare la spesa o qualche altra commissione. Viveva sotto il controllo morboso e patologico di quell’uomo fino al giorno del blitz della polizia. Il 55enne era stato arrestato per maltrattamenti e sequestro di persona, la donna era stata affidata a una casa protetta dove personale specializzato le ha dato il sostegno per andare avanti. Poi il processo, a luglio scorso la condanna a 6 anni e mezzo (due in più rispetto alla pena che era stata sollecitata) per l’allevatore di cavalli. La sentenza del Tribunale di Oristano, per Mariliena Porcu, difesa dall’avvocato Luciano Rubattu, era stata una seconda liberazione. Un punto da cui ripartire per voltare pagina e lasciarsi alle spalle quel passato turbolento e difficile. Quando sembrava essersi riuscita, ecco il baratro nelle campagne buie dell’Alto Oristanese. ( v.p. )

