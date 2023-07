Vittima dei vandali, le portano via la bici 

Il parabrezza della sua auto va in frantumi per mano di un vandalo e lei prima invoca la videosorveglianza («Urge assolutamente installare telecamere», scrive su facebook), poi sceglie – parole sue – «di porgere l’altra guancia» e di lasciare fuori casa la mountain bike scherzosamente in balia dei ladri. Così le è stata rubata anche la bici.

La storia

Con ordine: Emanuela Orrù, ex emigrata 50enne di Serramanna, di buon mattino ha scoperto di essere stata vittima di un raid vandalico. La sua Renault Captur posteggiata sotto casa, all’incrocio fra via Serra e via D’Arborea, era stata danneggiata nella notte. «Qualcuno, forse con un martello, ha spaccato il parabrezza della mia auto» è stato l’annuncio su Facebook al quale è seguita una riflessione. «Il buongiorno si vede dal mattino? Urge assolutamente installare telecamere. Non aggiungo altro, ogni commento è superfluo». Un post dettato dal desiderio di giustizia che Emanuela Orrù ha accompagnato con le foto del parabrezza spaccato e un bigliettino «Grazie di cuore, ora ti senti più figo?», un messaggio a metà tra l’ironico e l’arrabbiato, siglato con le sue iniziali: E. O.

«Sono tornata a Serramanna da tre anni, dopo essere stata molto tempo all’estero, e i miei contatti con la gente sono pochi, non saprei chi colpevolizzare, a chi attribuire questo atto vandalico, e d’altronde non sono l’unica dato che a Serramanna gli atti vandalici sono stati diversi, ultimamente» racconta la donna, che pensa subito di denunciare alle forze dell’ordine il fatto, ma poi fa marcia indietro. «Siamo in Italia e si sa come vanno queste cose. Ho pensato che fosse inutile denunciare e ho deciso, anzi, di porgere l’altra guancia» , prosegue Emanuela. In strada c’è la Captur coi vetri rotti ma in garage c’è una bici in più. Da qui l’idea, stravagante. «È stato come un flash». La mountain bike messa in bella mostra fuori dalla casa di famiglia è sparita nel giro di 20 minuti («Spero l’abbia presa uno che ha bisogno», dice Emanuela), e alla donna danneggiata restano, letteralmente, i cocci. «Il parabrezza non si poteva riparare e con l’auto che non può viaggiare, ho dovuto aspettare che me la venissero a prendere: in tutto il “regalino” mi è costato quasi 500 euro», conclude la cinquantenne.

RIPRODUZIONE RISERVATA