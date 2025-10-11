VaiOnline
La visita.
12 ottobre 2025 alle 00:29

Viticoltura, siglato il patto con gli spagnoli di Almansa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con la firma ufficiale di gemellaggio tra il sindaco di Quartu Graziano Milia e la sindaca di Almansa María Pilar Callado García, si è chiuso ieri mattina a Sa dom’e Farra il meeting internazionale del progetto Bacchus, promosso nell’ambito del programma europeo CERV, che ha portato in città una foltissima delegazione spagnola, proveniente da Almansa. Alla breve cerimonia nel “magasinu” dell’ex museo etnografico c’erano il sindaco Milia, la presidente del consiglio Rita Murgioni, l’assessora alle attività produttive Rossana Perra e il dirigente AICCRE e consigliere comunale di Quartu Francesco Piludu. Oltre ai rappresentanti di diverse associazioni che hanno contribuito all’accoglienza come la Pro loco e Arcoiris.

«Il nostro auspicio è che torniate a casa vostra con un po’ di nostalgia delle giornate trascorse a Quartu», ha detto Milia, «questo è un gemellaggio molto importante». Il sindaco ha poi voluto ringraziare Piludu, per «il grande impegno profuso per questa iniziativa». La sindaca di Almansa ha aggiunto: «Inizia una collaborazione importante. Siamo molto felici di essere stati qui». Poi i saluti con tanto di brindisi e la foto di rito con le bandierine dell’Italia, della Spagna e dell’Unione Europea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu