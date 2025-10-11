Viticoltura, siglato il patto con gli spagnoli di Almansa 

Con la firma ufficiale di gemellaggio tra il sindaco di Quartu Graziano Milia e la sindaca di Almansa María Pilar Callado García, si è chiuso ieri mattina a Sa dom’e Farra il meeting internazionale del progetto Bacchus, promosso nell’ambito del programma europeo CERV, che ha portato in città una foltissima delegazione spagnola, proveniente da Almansa. Alla breve cerimonia nel “magasinu” dell’ex museo etnografico c’erano il sindaco Milia, la presidente del consiglio Rita Murgioni, l’assessora alle attività produttive Rossana Perra e il dirigente AICCRE e consigliere comunale di Quartu Francesco Piludu. Oltre ai rappresentanti di diverse associazioni che hanno contribuito all’accoglienza come la Pro loco e Arcoiris.

«Il nostro auspicio è che torniate a casa vostra con un po’ di nostalgia delle giornate trascorse a Quartu», ha detto Milia, «questo è un gemellaggio molto importante». Il sindaco ha poi voluto ringraziare Piludu, per «il grande impegno profuso per questa iniziativa». La sindaca di Almansa ha aggiunto: «Inizia una collaborazione importante. Siamo molto felici di essere stati qui». Poi i saluti con tanto di brindisi e la foto di rito con le bandierine dell’Italia, della Spagna e dell’Unione Europea.

