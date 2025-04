Viticoltura antidoto allo spopolamento 

È un Mandrolisai dove la lotta allo spopolamento passa anche attraverso il settore vitivinicolo, con decine di giovani in prima linea per la valorizzazione del territorio con le sue produzioni. E fra Atzara, Sorgono, Ortueri e Meana Sardo, decolla l’impegno delle nuove generazioni, impegnate fra le attività in vigna e cantina, riscuotendo un crescente interesse fra Penisola, Europa e Oltre Oceano.

Sorgono

Lo sa bene, Marta Mura, 24 anni, della Agricola Giacu di Sorgono, una laurea in Viticoltura ed enologia presso l’Ateneo di Oristano, e ora un percorso in Scienze vitivinicole ed enologiche nell’Università di Asti: «Ho sempre respirato la passione per la viticoltura in casa - racconta Mura - e seguendo i consigli di mio padre ho pensato di formarmi in un settore che mi affascina. Mentre sto concludendo gli studi e maturando esperienze nella Penisola, offro il mio apporto in azienda. Punto decisamente ad un futuro nel territorio».

Atzara

Nella stessa direzione anche Fabio Savoldo, 22 anni, della cantina Fradiles di Atzara: «Il mio è stato un percorso all’inverso, ritornando nel 2021 al luogo delle origini. Sono infatti cresciuto in Svizzera da genitori atzaresi ma non ho mai perso il filo conduttore con casa, respirando sempre la passione per la viticoltura in famiglia».

Lo dice con un velo di emozione Savoldo, studente di Viticoltura ed enologia dell’Università di Oristano: «Mi divido fra le attività formative e il lavoro in azienda con i miei zii e cugini, facendo ciò che amo profondamente. Produciamo Mandrolisai Doc, Bovale e altre varietà autoctone. Il mio sogno vuole essere quello di poter costruire il mio futuro su un territorio meraviglioso, che riparta dalle sue eccellenze».

Ortueri

Massimiliano Lampis, 28 anni, laureando in Ingegneria meccanica, è pronto ad ampliare la propria azienda agricola Fainas: «Si tratta di una nuova realtà che ha preso forma nel 2023, coltivando aloe arborescens, olivello spinoso. Dopo aver reimpiantato due vigneti familiari, sono pronto ad investire anche nel settore, rilanciando quelle varietà che rischiavano di scomparire dopo un attento lavoro di ricerca».

