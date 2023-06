«Vitelli, movimentazione ferma» 

Navi senza o con pochi posti a disposizione degli autotrasportatori e dei camion che rimangono bloccati nei porti oltre Tirreno: la movimentazione dei vitelli resta così ferma al palo, mentre cresce la preoccupazione degli allevatori sardi. La denuncia arriva da Coldiretti che scrive al ministero dei Trasporti per chiedere un intervento e risolvere la criticità in tempi rapidi, evitando così gravi perdite economiche per le aziende agricole dell’Isola.

«Dopo mesi di problemi legati ai blocchi a causa delle malattie animali: dalla lingua blu alla emorragica del cervo, ora si ripetono i freni sulle navi che non consentono alle nostre aziende di rispettare le consegne e vendere gli animali da ristallo», attacca il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, «chiediamo un intervento che consenta di superare questo evidente danno agli allevatori che continuano a subire perdite ingenti».

Circa un mese fa, infatti, Coldiretti Sardegna ha messo in luce anche le difficoltà legate alle movimentazioni animali nell’Isola. Infatti, in tutto il territorio regionale, ma in particolare nelle zone del Nuorese e dell’Oristanese, la movimentazione di ovini e bovini è concessa solo previo test molecolare (Pcr) su ogni capo, a causa dei vincoli imposti dalla Regione sulle malattie animali, come per esempio quella legata alla Blue Tongue e quella Emorragica del Cervo. Per l’associazione, «a rimetterci e a essere colpite da questi provvedimenti sono sempre le aziende sarde di allevamento che già fronteggiano i forti rincari e che oggi sarebbero ancora più in difficoltà per gli elevati costi dei test».

A questo problema dunque ora si aggiunge anche quello dell’arrivo in Sardegna dei capi bovini, che limita l’operato degli allevatori. «Abbiamo già segnalato la problematica sia alla Regione che al ministero: ora confidiamo che si ponga rimedio in tempi celeri, ogni ritardo ulteriore causerebbe altre gravi perdite ai nostri allevatori», conclude Battista Cualbu. (fr. me.)

