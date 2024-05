vitellaro lancia il cus 

Terralba F. Bellu 0

Cus Cagliari 1

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Aramu (15’ st Stevanato), Manca, Orrù, Serpi (42’ st Corbo), Pitzalis (16’ st Frongia), Lasi, Ciarniello (8’ st Moussa), Soddu, Piras, Porru, Diana. In panchina Armas, Cammarota, Onnis, Porcheddu, Peddoni. Allenatore Firinu.

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, Prefumo, Piroddi, Caddeo, Salaris, Fiori, D. Asunis, Baldussi (32’ st Dessena), Ligas, Flores (37’ st N. Asunis), Vitellaro (50’ st Balloi). In panchina Murtas, Bisoffi, Milia, Zucca, Fontana, Siddu. Allenatore Meloni.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Rete : 6’ pt Vitellaro.

Note : ammoniti Moussa, Frongia, Porru, Prefumo, Caddeo e D. Asunis. Recupero 2’ pt - 6’ st. Spettatori 100.

Terralba. Con un gol in avvio di gara il Cus Cagliari espugna il campo del Terralba F. Bellu (0-1). Il gol arriva infatti al 6’ con Vitellaro, che batte a rete su preciso cross basso da sinistra di Piroddi. La reazione dei padroni di casa è sui piedi di Diana che, al 23’, lanciato a rete, conclude a lato. Al 33’ è invece Porru con un diagonale da sinistra a mettere i brividi a Pillitu. Al 41’ Diana viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore: dal dischetto Orrù calcia alto.

Nella ripresa, al 5’ ci prova Pitzalis dal limite ma il tiro va a lato. All’11’ una bella combinazione dei padroni di casa libera Serpi al tiro, ma il giocatore calcia alto. Al 41’ ci prova Lasi ma il portiere devia in angolo. L’ultima emozione al 44’ con Diana che si gira in area ma non riesce a inquadrare la porta. Il Terralba è ancora ai playoff ma il margine sul Pirri è di un solo punto.

