Vite e Vite a La Maddalena con gli artigiani del vino 

A sentire Paola Placido, ideatrice di “Vite e vite” e consulente per il wine export, ci sono solo veri artigiani del vino questo fine settimana a La Maddalena per la manifestazione organizzata grazie a Slow Food Gallura e al Comune. «I numeri ci dicono che è in aumento la richiesta di vini più sostenibili, autentici e tracciabili tanto che, negli ultimi dieci anni, i consumi mondiali di vino naturale sono raddoppiati, secondo i dati forniti dall’International Wine and Spirits Research. A La Maddalena avremo la testimonianza diretta dei viticoltori su una tipologia di produzione che si pone come autentica portatrice di valori di artigianalità e sostenibilità, lontana dalle logiche dell’industrializzazione».

Da Mamoiada, Luras, Bortigiadas, Nurallao, Perfugas, Aglientu, Orgosolo, Arzachena, solo per citarne alcuni, sbarca nell’isola una selezione di etichette che raccontano storie, territori e micro produzioni fortemente identitarie tutte da degustare negli stand allestiti sul porticciolo turistico. Sono 20 le cantine vitivinicole sarde, altre 5 le nazionali in rappresentanza di Lombardia, Friuli, Campania, Puglia, Sicilia e una ospite d’eccezione che si presenta da Eniseli, un villaggio della Georgia a metà tra Mar Nero e Mar Caspio.

Per una giornata al mare, una cenetta a base di pesce o una visita al museo dell’eroe nazionale Garibaldi, l’isola di La Maddalena è rinomata. Ma da questa primavera c'è l'evento “Vite e Vite - Incontri con i vignaioli” ad offrire un’ulteriore occasione per visitare la perla dell’arcipelago. Lo slogan della manifestazione “Cento vini da scoprire” è un chiaro invito a salpare col traghetto da Palau oggi e domani per un viaggio verso l’orgogliosa biodiversità della Sardegna.

Per una giornata al mare, una cenetta a base di pesce o una visita al museo dell’eroe nazionale Garibaldi, l’isola di La Maddalena è rinomata. Ma da questa primavera c'è l'evento “Vite e Vite - Incontri con i vignaioli” ad offrire un’ulteriore occasione per visitare la perla dell’arcipelago. Lo slogan della manifestazione “Cento vini da scoprire” è un chiaro invito a salpare col traghetto da Palau oggi e domani per un viaggio verso l’orgogliosa biodiversità della Sardegna.

Degustare la Sardegna

Da Mamoiada, Luras, Bortigiadas, Nurallao, Perfugas, Aglientu, Orgosolo, Arzachena, solo per citarne alcuni, sbarca nell’isola una selezione di etichette che raccontano storie, territori e micro produzioni fortemente identitarie tutte da degustare negli stand allestiti sul porticciolo turistico. Sono 20 le cantine vitivinicole sarde, altre 5 le nazionali in rappresentanza di Lombardia, Friuli, Campania, Puglia, Sicilia e una ospite d’eccezione che si presenta da Eniseli, un villaggio della Georgia a metà tra Mar Nero e Mar Caspio.

A sentire Paola Placido, ideatrice di “Vite e vite” e consulente per il wine export, ci sono solo veri artigiani del vino questo fine settimana a La Maddalena per la manifestazione organizzata grazie a Slow Food Gallura e al Comune. «I numeri ci dicono che è in aumento la richiesta di vini più sostenibili, autentici e tracciabili tanto che, negli ultimi dieci anni, i consumi mondiali di vino naturale sono raddoppiati, secondo i dati forniti dall’International Wine and Spirits Research. A La Maddalena avremo la testimonianza diretta dei viticoltori su una tipologia di produzione che si pone come autentica portatrice di valori di artigianalità e sostenibilità, lontana dalle logiche dell’industrializzazione».

Anteprima della rassegna Giugno Slow

Ecco perché Slow Food Italia, il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e la Fasi - Federazione delle Associazioni sarde in Italia hanno patrocinato l’evento Vite e Vite assegnandogli il ruolo di apripista della quarta edizione della rassegna “Giugno Slow: Radici e futuro”. Chiusa questa anteprima di fine maggio, infatti, dal 1 al 11 giugno si continuano a celebrare i cibi genuini provenienti dalla terra e dal mare. Sono previsti percorsi enogastronomici, visite guidate e spazi espositivi per trenta aziende sarde che offriranno prodotti di alta qualità e sostenibili creati secondo la filosofia così cara agli slow lovers.

Il Programma di Vite e Vite

Gli organizzatori hanno pensato a tutto. Si può fruire persino di uno sconto del 40 percento sul prezzo del biglietto di andata e ritorno del traghetto per La Maddalena. È sufficiente farne richiesta in biglietteria prima della partenza. Per accedere alla manifestazione è necessario un ticket al costo di 20 euro e valido un giorno, ma sono previsti anche qui sconti e offerte spiegati in dettaglio sul sito www.viteevite.it . Dotati di calice, sacchetto e braccialetto, i visitatori possono accedere nello stand allestito negli ex Magazzini Ilva in via Filzi 10. Bianchi e rossi sono in degustazione oggi, dalle 15.30 alle 20:30, e domenica 28 maggio, dalle 11 alle 20. Ogni sera, dalle 17, gli assaggi saranno accompagnati dalle note jazz del Four Trio. I musicisti Lorenzo Agus al contrabbasso, Jacopo Careddu alla batteria e Paolo Corda alla chitarra propongono un repertorio che spazia dal Great American Songbook fino ai compositori contemporanei.

Domani dalle 11 alle 13, è in agenda anche il convegno “Alla scoperta del vino naturale: quali opportunità?”. L’ingresso è libero nella sala consiliare al civico 13 di piazza Garibaldi per chi vuole capire qualcosa in più su quel che finisce nel proprio calice. All’incontro moderato dalla giornalista Manuela Vacca intervengono Valerio Taras, coordinatore regionale Slow Food Sardegna, Carlo Deperu, enologo e produttore, Vasco Ciuti, consigliere nazionale Onav, Marilena Budroni, professoressa ordinaria di Microbiologia agraria dell’Università di Sassari, e Piero Careddu sommelier e assaggiatore professionale. Si parlerà della differenza tra vini artigianali e convenzionali, di viticoltura ed enologia etica, del ruolo della mineralità per riconoscere la qualità di un vino e di una nuova prospettiva nell’abbinamento col cibo.

© Riproduzione riservata