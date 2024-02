Vite ai margini sotto i palazzi  

Il nuovo assunto del Banco di Sardegna non ha contratto e neanche casa. «Vergogna è andare a rubare e tornare senza niente», scherza Giuseppe, che concede un quarto di sorriso e nel frattempo tira su la zip dello smanicato.

Filosofia spiccia, di chi la vita, più che sui libri, l'ha imparata su una panchina trasformata in letto e sotto un tetto fatto di stelle. «Certo non è bello, per me e credo nemmeno per gli altri», e lo sguardo finisce giù. Mancano pochi giorni alle elezioni, ma in zona viale Bonaria a esser sinceri non è che se ne parli. Anzi, se si tenta d'intavolare il discorso si finisce pure a male parole. «Uno peggio dell'altro», tagliano corto e piuttosto risoluti. Nella città diventata tappa di ospiti illustri e dove tutti corrono a caccia di voti, gli ultimi sono sempre lì. A fare i conti con passati troppo ingombranti anche solo per tenerli a mente, e il presente che sfila via così veloce che non c'è neanche il tempo di pensare al domani.

Silenzio e debolezze

È silenziosa e a tratti malinconica, la Cagliari fatta di giacigli improvvisati e di esistenze incastrate in angoli talmente piccoli che se ci passi davanti e sei di fretta neppure li vedi. E allora qualcuno lo grida chiaro-chiaro che: «La vita non è giusta ma non la puoi mica scegliere». Se così fosse non ci sarebbero sicuramente due case sotto l'Asse Mediano, con un albero di Natale che tira avanti da tre festività insieme ai topi giganti arrivati anche prima. Non deve averla scelta Theodor, quella sistemazione, e neanche gli inquilini del ponte tra via Brenta e la ferrovia: una striscia di terra battuta dove le vite ai margini di un gruppetto di giovani raccontano di un'altalena di debolezze e dipendenze puntata perennemente troppo in basso. E poi ci sono i parcheggi della stazione, dove i treni comprati per esser veloci continuano ad andare lenti, e tra una tratta e l'altra qualcuno fa in tempo a passare l'intera notte. Tappa fissa, insieme a tante altre, appuntate nello stradario di chi ogni giorno bussa alle porte del mezzo mondo al rovescio a bordo di un pulmino che profuma di pulito e carità.

Un'ora prima delle 19 di un lunedì come tanti, nella sede della Croce Rossa ci si prepara per la partenza. Il Fiat Iveco bianco, alimentato dal buon cuore di chi ha deciso di dedicare parte della sua esistenza ai meno fortunati - e da una convenzione con le Politiche sociali del Comune -, è pronto: a bordo di sono cinque volontari - a seconda del giorno arrivano a sei -, un'assistente sociale e spesso si aggiunge all'equipaggio anche una psicologa. Inizia da viale Merello, il viaggio tra i fantasmi della notte, che all'imbrunire sono già lì, in attesa della visita quotidiana di chi in cambio di un sacchetto di viveri cerca di guadagnare un pezzetto di fiducia. Una sorta di baratto, che quando va bene riesce persino a raddrizzare vite destinate a restar storte. «Una parte dei nostri assistiti purtroppo sceglie di restare in strada, soprattutto chi ha problemi di dipendenze», racconta uno dei volontari pronto a vagare per la città. Portici di via Roma, Pirri, viale Marconi, Marina Piccola, Quartiere del Sole, viale Bonaria: punti fissi di un tragitto avviato a gennaio 2018, quando il servizio dell'Unità di strada è partito senza più fermarsi.

Gli insospettabili

C'è chi prima aveva casa, lavoro e famiglia: esistenze normali consumate con droga e alcol o perse a rincorrere la vincita che non è arrivata mai. Qualcuno ci ha provato a liberarsi dalle catene invisibili cementate dall'uso di stupefacenti, ma poi è tornato lì, dove non ci sono regole né orari, e le esistenze dei 50 senzatetto grossomodo stabili in città finiscono per somigliarsi un po' tutte. Soprattutto la notte, in quegli angoli dove se vai di fretta e non ci guardi dentro, la vita non sembra neanche così tanto ingiusta.

