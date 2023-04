Vita nelle case popolari tra degrado e proteste 

Quando venne a vivere nelle case popolari di Sestu, gestite da Area, erano gli anni ‘80. Allora erano edifici nuovi, belli, nel cuore del verde in via Laconi, mentre oggi portano i segni del tempo. Giuseppe Coppo, 70 anni, è invalido al cento per cento, e trascorre gran parte del suo tempo nel cortile. «L’ascensore è rimasto in funzione per i primi mesi, ma poi per mancanza di manutenzione si è bloccato molto presto. Vivere così non è possibile», si lamenta.

Le proteste

A Sestu sono tante le case comunemente dette popolari e gestite da Area. Alcune sono villette, di solito in buone condizioni, e altre invece palazzine. Dove i problemi non si contano. Come spiega Silveria Melis, anche nel cortile la situazione non è delle migliori: «Qui quando piove si allaga tutto. E c’è anche chi butta rifiuti», sono le sue parole. Poco più in là nella palazzina a fianco abita Davide Melis, 45 anni, che racconta: «Abito qui fin da piccolo, con mio padre. Paghiamo 150 euro al mese; l’ascensore non va, il vetro alle finestre della rampa di scale non c’è più, l’abbiamo sostituito con della plastica, e anche il legno ormai è completamente tarlato. Le grate poi, sono piene di ruggine e pericolose».

All’ultimo piano c’è la botola per la mansarda, chiusa da tempo: «Venivano i piccioni, Area ha fatto pulire a spese nostre, poi abbiamo dovuto chiudere tutto». Melis, che fa il muratore, ha anche messo una porta blindata nel suo appartamento e ha decorato l’ingresso con pietre, per abbellirlo e sconfiggere l’umidità. «Il tetto e il cornicione sono pieni di piante, e la facciata ha un sacco di macchie», denuncia. Probabilmente dovute alla trasudazione. Certo, forse non tutti pagano l’affitto e questo rende più difficile per Area provvedere a tutte le spese: «Noi abbiamo sempre pagato, ma qui c’è anche gente davvero povera», aggiunge Melis.

Disagi continui