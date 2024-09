Vita, malattia e sofferenze  nel manicomio di Villa Clara Storie da non dimenticare 

Quante storie e quanta sofferenza dietro le mura di cinta di Villa Clara, l’ospedale psichiatrico aperto a Cagliari nei primi del Novecento e chiuso nel 1998. Storie e sofferenze fanno parte della storia cagliaritana e non solo: «Qui hanno abitato migliaia di persone con problemi di salute mentale ma anche senza dimora, alcolizzati, orfani, indigenti, uomini e donne in situazioni di difficoltà, rinchiusi tra alte mura spesso senza alcun contatto con il mondo esterno», spiegano quelli di Trip Sardinia da venerdì protagonisti della rassegna “Villa Clara, memorie da un manicomio” ideata e organizzata « per riscoprire questo frammento di storia cagliaritana e restituirne il ricordo, se pure doloroso, alla comunità perché continui a custodirla e diffondere il rispetto e la cura per la salute mentale».

Il via

Si parte questo venerdì negli spazi dell’ex manicomio (dove oggi sorge la Cittadella della Salute) con “Il giardino dei folli”, guida e reading sulla storia del primo ospedale psichiatrico della città: con la nascita di Villa Clara veniva attuata la Legge 36/1904 “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati” che relegava in uno spazio chiuso qualsiasi persona sofferente di mente. La guida sarà curata da Claudia Caredda e accompagnata dagli attori cagliaritani Rita Atzeri e Giuseppe Boy, rispettivamente voce della psichiatra Nereide Rudas e di un paziente; i due due turni di venerdì, alle 15 e alle 17.30, sono limitati a un numero massimo di 60 spettatori e già sold out, è in programma una data straordinaria su prenotazione venerdì 4 ottobre sempre alle 15 e alle 17.30, l'incontro è 15 minuti prima all'ingresso di via Romagna. La guida terminerà a Villa Clara – ex dimora del direttore del manicomio – dove il Sistema bibliotecario di Monteclaro che ha collaborato alla realizzazione dell'evento ha allestito una mostra bibliografica a tema.

Seconda tappa

L’appuntamento successivo è il 20 ottobre con la pubblicazione sulle principali piattaforme audio di “Villa Clara, memorie da un manicomio”, un podcast tratto dal libro “Lista d’Attesa” di Giorgio Pisano (Demos Editrice, 1999) prodotto da Nemesis Magazine con le letture di Giuseppe Boy. Nel 1977 il giornalista Giorgio Pisano e il fotografo Josto Manca del quotidiano L'Unione Sarda entrano a Villa Clara per un reportage che aprirà un’importante finestra sul mondo del manicomio cagliaritano, separato dalla vita della città da un muro di tre metri e da una cultura di segregazione. Da quell'esperienza verrà alla luce il libro “Lista d’attesa” in cui Giorgio Pisano da voce ai ricoverati dell’ospedale psichiatrico ricostruendo i loro pensieri, desideri e sofferenze.

Su Tzirculu

Giovedì 5 dicembre Su Tzirculu in via Molise 58, ospiterà alle 19 “Villa Clara, memorie da un manicomio”, stand up history a cura di Claudia Caredda e Barbara Pilia, un viaggio nel rapporto tra società e malattie mentali nel tempo e attraverso le vicende del manicomio di Villa Clara. Alla narrazione di Claudia Caredda si alterneranno le letture di Michela Atzeni che darà voce a storie e testimonianze venute fuori, a fil di voce, dalle mura del manicomio cagliaritano. La serata sarà anche un’occasione per ricordare le figure della cultura isolana che, per una ragione o per un’altra, hanno tentato di dar luce al buio mondo di Villa Clara: dal giornalista Giorgio Pisano al fotoreporter Josto Manca sino alla psichiatra Nereide Rudas. A far dar cornice alla narrazione la selezione musicale di Giacomo Pisano, figlio di Giorgio, e le foto di Josto Manca, gentilmente concesse per l’occasione dalla famiglia. (red. cult.)

