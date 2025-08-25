«Vita in trincea, stipendi bassi e ambulatori poco attrezzati: noi dottori abbandonati da tutti» 

L’intervista è senza nome. Perché la sanità 3.0, quella che scala il digitale sino all’applicazione dell’intelligenza artificiale alle cure, non permette di raccontare il disastro a chi in trincea ci sta ogni giorno.

Dove lavora?

«In una guardia medica».

È uno dei pochi.

«Direi di sì».

Oggi chi fa la domanda per ottenere l’incarico?

«Principalmente gli specializzandi».

Gli utenti chi sono?

«Una popolazione molto eterogenea: si va dai pazienti pediatrici a quelli geriatrici. In misura maggiore sono anziani, con plurime patologie che hanno bisogno di continua assistenza».

In teoria la funzione delle guardie mediche.

«Purtroppo da diverso tempo non è più così: sulla carta dovrebbero coprire le situazioni di urgenza ed emergenza fuori dall’orario di lavoro di orario di medici di base e pediatri di libera scelta. Invece sono diventate un punto di pronto soccorso o primo soccorso, vista la congestione degli ospedali. Ma con la mancata apertura di troppe guardie mediche, anche gli ospedali sono sovraccarichi e oltre a gestire le patologie ad alta intensità devono accogliere codici bianchi e verdi».

Facciamo esempi pratici. Arriva un paziente con dolori addominali.

«È una situazione clinica che può necessitare di strumentazione come l’ecografo, per escludere che una qualche patologia possa mettere in pericolo la vita del paziente».

Nelle guardie mediche l’ecografo c’è?

«Attualmente no».

In questi casi cosa si fa?

«I medici sono obbligati a mandare i pazienti in ospedale, perché ci sia certezza diagnostica».

Succede mai il contrario?

«Sì. Dovendo dare priorità alle situazioni più critiche, capita di assistere pazienti che prima erano in fila all’ospedale».

Con quali sintomi?

«Magari con una ferita superficiale, una condizioni che dovrebbe essere gestita dal territorio».

Cosa intende?

«Le guardie mediche se aperte o gli ambulatori di medicina generale. Mi riferisco anche a case e ospedali di comunità. La loro realizzazione è prevista a partire dal 2026. Mi pare ci siano ritardi diffusi».

Per mettere i punti di sutura cosa serve?

«Ferri chirurgici e una sterilizzatrice, se questi ferri non sono usa e getta. Diversamente non si può garantire una medicazione adeguata anche dal punto di vista igienico».

Si trova tutto nelle guardie mediche?

«Non sempre».

Il risultato qual è?

«Sempre lo stesso: un codice verde è costretto ad andare in ospedale».

È preoccupato per il suo futuro?

«Sì, anch’io sto valutando di andare all’estero».

Ma i medici mancano o no?

«L’Italia è uno dei Paesi con il più alto numero di camici bianchi in rapporto alla popolazione. Il problema è la mancata programmazione: ci sono troppi iscritti in alcune specialità mediche e pochi in altre. Il vuoto è sempre su Anestesia ed Emergenza, dove la robotica e l’intelligenza artificiale aiutano poco, a differenza di quanto accade in Cardiologia o Dermatologia, tra le più gettonate».

Si sente solo?

«Ci sentiamo abbandonati, non ascoltati. Viviamo di promesse da quando siamo studenti. Ci dicevano che il numero chiuso avrebbe garantito il massimo della preparazione. Invece non vengono insegnate neanche le procedure di base per una guardia medica: suture, eco-fast, ecg. Non va meglio sul reclutamento: le Asl fanno pochi concorsi pubblici per posti con basse retribuzioni, ma assumono medici a gettone con logiche privatistiche. Poi si domandano perché le selezioni vanno deserte».

