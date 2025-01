Vita e sport, il linguaggio della guarigione 

"Il linguaggio della guarigione" è il titolo della conferenza presentata dall'Istituto di scienze olistiche che si terrà sabato primo febbraio alle 17.30 nell'auditorium della biblioteca Sebastiano Satta a Nuoro, in piazza Asproni 7. L'evento è a cura del docente Antonio Pala, psicologo e psicoterapeuta esperto in ipnosi clinica, psicologia dello sport e delle organizzazioni, attivo nel settore delle discipline energetico spirituali da oltre quarant'anni. Insieme, si parlerà di come nascono le malattie, del significato dei sintomi e di come, in una prospettiva olistica di medicina integrata «che opera attraverso le più moderne tecnologie in sinergia con le più antiche e collaudate tradizioni - scrivono gli organizzatori - si possa avviare un processo di comprensione, guarigione e evoluzione. Evitando i rischi di quelle cure che risulterebbero peggiorative rispetto al problema iniziale». Un dibattito che toccherà ogni settore, dal quotidiano allo sport. Per ulteriori informazioni chi fosse interessato potrà inviare un messaggio al numero +39 3208720380 o scrivere un'e-mail all'indirizzo info@istitutodiscienzeolistiche.org.

