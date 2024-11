Vita (e che vita)  e fotografie di Josto Miglior 

Medico condotto a Jerzu per 50 anni, imprenditore agricolo, piantatore di vigne (a lui si deve la nascita della Cantina sociale), possessore della prima vettura che circolò in Ogliastra e valente fotografo. La vita e l’opera di Josto Miglior è in gran parte racchiusa nelle 159 pagine del Quaderno Sei, nuova uscita della collana “I fotografi della Sardegna”, dal titolo “Lo guardo riflesso”, curato da Mauro Rombi e edito da Tema. Il volume racconta un mondo contadino e borghese, di orti e giardini, delle pale dei badilanti, dei pranzi al sole, della neve sulle case, dei costumi di lana nella spiaggia di Museddu.

In guerra

Josto Miglior militò, nel 1915, sul fronte di Asiago. Nel ruolo di Ufficiale Osservatore doveva riprendere le linee nemiche, compito che non gli impedì di immortalare i suoi commilitoni e se stesso. Dopo aver frequentato il Liceo classico a Cagliari, studiò a Ferrara e si laureò a Bologna in Medicina e Chirurgia. Specializzato in Otorinolaringoiatria e in Odontoiatria, rientrò a Jerzu per occuparsi dei pazienti e della campagna.

Vita e arte

Nel suo bel testo Mauro Rombi mescola le note biografiche alle osservazioni sulla qualità artistica delle foto realizzate con le macchine a soffietto col mirino a telemetro. Scomode e pesanti, adatte a pose frontali, quindi inevitabilmente statiche. Ma a scorrere questo reportage si apprezza il gusto della composizione e l’uso pittorico del bianco e nero. In copertina i candidi fazzoletti delle donne contrastano con le loro scure vesti, e c’è una perfetta corrispondenza tra le ceste piene d’uva e le siepi in lontananza.

Il lascito

Lo sguardo del dottor Josto Miglior, nota il curatore Rombi, era diverso da quello dei viaggiatori che capitavano nella strana isola di Sardegna, era uno sguardo da dentro. Lui di quei posti e di quelle persone faceva parte. Figura inimitabile, era nato a Jerzu nel 1895 ed è morto a Cagliari un secolo dopo. Ha lasciato 400 preziosi negativi, un giacimento culturale che registra la vita di una comunità piuttosto coesa, senza apparenti steccati sociali.Il medico che amava il progresso e arrivò a maneggiare il computer, lavorò sino a tardissima età compilando e dando alle stampe un poderoso regesto dei toponimi sardi.

