Vita di comunità e laboratori nel Sacro Cuore 

Le periferie riscoprono lo stare insieme nei rioni e la cooperazione, ridisegnando la vita di comunità. Nel quartiere Sacro Cuore, tra le vie Piemonte, Abruzzo, Lombardia e Campania (da qui l’acronimo Palc che dà il titolo al progetto) sono stati avviati i laboratori nell’ambito del piano di riqualificazione ideato dalla cooperativa Lariso su bando del Comune. Iniziative da fine ottobre a maggio 2025 con i residenti protagonisti della vita del quartiere, coinvolgendo altri cittadini. Tanti gli interventi: asili e badanti condominiali, laboratori, arte, sport, giardinaggio, agricoltura urbana e sostenibilità. Il costo, come spiega l’ingegner Tiziana Mossone, è di 18 milioni di euro. Il progetto sarà presentato domani alle 17.30 al liceo Fermi, coinvolgendo anche le scuole. Ieri l’incontro in Comune con la Lariso. Soddisfatto Giovanni Pirisi, commissario del Comune: «È un’occasione straordinaria per ridare energia e vitalità ai quartieri periferici». «Prima della progettazione sono state consultate diverse persone e hanno mostrato interesse», dice Gianfranco Oppo di Lariso. Aggiunge Silvio Obinu: «Abbiamo messo a disposizione la rete di contatti costruita in 30 anni di lavoro sul campo». (g. pit.)

