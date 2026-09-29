Vita da “Suore” 

La terza puntata di “Suore”, questa sera alle 21 su Videolina, conduce lo spettatore nella comunità religiosa di Mandas, dove suor Doloretta, suor Gracinta e suor Elisabetta aprono le porte della loro casa. Le telecamere seguono le religiose nei gesti semplici che scandiscono le loro giornate: la preghiera, il lavoro, la cura degli anziani ospitati nella struttura, i momenti di condivisione e perfino un pranzo dove viene invitata la troupe.
Attraverso le interviste di Simonetta Columbu emergono tre storie profondamente diverse ma accomunate dalla stessa vocazione. Suor Doloretta racconta gli anni trascorsi in missione negli Stati Uniti; suor Giacinta, originaria dell’Indonesia, testimonia invece la scelta di consacrare la propria vita a Dio; suor Emanuela ricorda Papa Francesco.