Vita da stagionale, tante ore e paga bassa: «Non siamo sfaticati» 

«Sa qual è la verità? Fingono di cercare lavoratori, ma in realtà vogliono schiavi». C’è anche l’altro punto di vista, che va oltre la sfilza d’annunci per la ricerca di personale. È rassegnato Tommaso, quarantaduenne di Cagliari e altrettante pagine di anagrafica che testimoniano competenze, referenze, conoscenza delle lingue. Raccontano le ombre di un mondo - i lavoratori stagionali del turismo - dove l’unico problema non è evidentemente legato solo alle strutture ancora sguarnite con la stagione alle porte. Lo dicono anche i sindacati, che respingono con forza l’idea di giovani scansafatiche e impreparati. E alla fine si arriva lì, agli stipendi inadeguati, a orari triplicati in corso d’opera e tanto altro che basterebbe per portare avanti il dibattito a oltranza.

La testimonianza

«Conosco quattro lingue, ho una laurea in Economia e sono lavoratore stagionale da oltre vent’anni». Più che una testimonianza ha il sapore di uno sfogo, quello di Tommaso, che chiede l’anonimato («Già ora non trovo lavoro, figuriamoci se raccontassi con nome e cognome cosa capita nel settore»). Dice che la sua storia è identica a quella di tanti altri: «Se non trovano lavoratori, si facciano un esame di coscienza: non è accettabile né umano lavorare sette giorni su sette e fare sessantacinque ore con gli straordinari non pagati, dormendo in uno sgabuzzino con altre tre persone e le trappole dei topi a pochi centimetri. Non è tollerabile che i più basilari diritti vengano calpestati perché tanti ex giovani come me e giovani di oggi hanno bisogno di lavorare». Piange. «Scusi, ma a 42 anni ho le caviglie logore, la schiena a pezzi e pur continuando a mandare curriculum mi vengono chiuse le porte in faccia. Dicono che sono troppo qualificato, oppure neanche rispondono». Allora si torna ai numerosi annunci affidati a internet da tantissime strutture ricettive a caccia di camerieri, come Tommaso, cuochi, lavapiatti, addetti alle pulizie delle camere in hotel, introvabili ma forse non lo sono.

I sindacati

Ne è assolutamente convinto Cristiano Ardau, segretario regionale della Uiltucs. «Il problema non è certo legato alle lingue né alle alte competenze che scarseggiano: sarebbe il caso di finirla anche con la barzelletta dei giovani che non hanno voglia di fare sacrifici e si iniziasse ad affrontare la questione. Non è ammissibile lavorare con paghe da fame e condizioni al limite dello sfruttamento, con straordinari non pagati e turnazioni costantemente disattese», osserva. «Questo raccontano le tante vertenze che a fine stagione affrontiamo come sindacato». Casi non isolati secondo Ardau, anzi la regola di un settore che definisce «malato».

Le strategie del lavoro

Con domanda e offerta destinati ad allontanarsi sempre di più, con la minaccia di 90mila lavoratori stagionali del turismo destinati a venir meno entro i prossimi tre anni. «In un quadro evidente drammatico, stupiscono le associazioni che lamentano la non conoscenza dell’inglese e la poca formazione. Sono gli stessi soggetti che da cinque anni non rinnovano il contratto del settore». Così si appella alla Regione: «Occorre un tavolo permanente tra sindacati, lavoratori e la politica, altrimenti sarà peggio».

L’Anls

Immancabile la presa di posizione dell’Anls, l’Associazione nazionale dei lavoratori stagionali. «Finiamola di denigrare i ragazzi, non sono scansafatiche», premette il delegato regionale Valerio Garau: la verità è che gli stipendi sono identici a quelli di quindici anni fa e il costo della vita è notevolmente aumentato. Gli ultimi rinnovi ci hanno portato a prendere venti, trenta euro in più. Briciole. «La mia ultima estate libera risale a quando avevo quattordici anni, e rifarei tutto, sacrifici compresi, ma ritengo che la professionalità e l’impegno vadano adeguatamente retribuiti, solo così non sarà più un problema trovare personale disposto a fare le stagioni».

