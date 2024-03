Vita da presidente di seggio elettorale: «Errori in agguato» 

Un lavoraccio. Ma con un po’ di passione e, soprattutto, di attenzione, si possono evitare i pasticci che abbiamo visto nello scrutinio delle Regionali il 26 febbraio. Una conferma arriva da uno dei decani dei presidenti di seggio sardi: Giovanni Bernardini, 53 anni di Quartu, lo ha fatto per oltre vent’anni. «Basta seguire alcune regole chiare per scongiurare le rogne di infiniti riconteggi», dice Bernardini, laureato in Economia e Commercio, dipendente amministrativo e presidente del seggio numero 33 in via Monsignor Angioni, prima di accompagnarci nella visita virtuale in un seggio. «Da me, per fortuna, è andato tutto per il meglio».

I seggi aprono il sabato. Che cosa fate?

«C’è la consegna del materiale, con le istruzioni per le operazioni di seggio, e bisogna autenticare le schede».

In sostanza?

«Si contano le schede elettorali in base al numero degli aventi diritto. Precisazione: è meglio non sbagliare, perché non tornerebbero i conti tra le schede autenticate, avanzate e quelle votate».

La domenica si vota fino alle 22.

«Vengono chiusi i seggi e le schede chiuse con sigilli, opportunamente bollate dal presidente e firmate da almeno due scrutatori. La porta viene chiusa e sigillata, le serrande abbassate».

Ma lunedì mattina si riparte.

«Si procede direttamente allo spoglio. Non prima di aver avuto riscontro tra chi ha votato e le schede avanzate autenticate, che devono coincidere con gli aventi diritto al voto. Se i conti tornano, si procede allo scrutinio».

C’è un metodo in particolare da seguire?

«Ogni presidente di seggio ha il suo metodo di lavoro. Bisogna comunque attenersi alle istruzioni fornite, in questo caso, dalla Regione. Io ho messo due scrutatori in prossimità degli elenchi dei candidati. Questo per scongiurare casi di omonimia e per garantire il rispetto dell’alternanza di genere nel caso di doppia preferenza. L’altro scrutatore e un segretario, alla compilazione delle tabelle di scrutinio. L’ultimo scrutatore è a disposizione del presidente per l’apertura e il riposizionamento delle schede scrutinate».

Qual è la situazione più difficoltosa in questa fase?

«Quando l’elettore scrive solo il cognome del candidato senza barrare la lista. In questo caso occorre cercare nell’elenco il candidato con il cognome e il nome, e attribuire il voto, anche se non è barrata la lista, al partito collegato alla preferenza e al candidato presidente».

Come funziona invece per il voto disgiunto?

«Occorre stare attenti ad attribuire il voto a un solo candidato governatore. Il voto disgiunto si verifica quando viene barrato il candidato presidente diverso dal voto di lista espresso dall’elettore. Ogni scheda scrutinata, non nulla o bianca, in ogni caso, deve corrispondere a un candidato presidente».

Siamo alla fase cruciale.

«Per far quadrare i conti bisogna sommare tutti i voti espressi a favore di un presidente con liste di preferenza indicate più quelli espressi al solo presidente. Poi bisogna contare le schede bianche, nulle e quelle contestate. Tutto deve corrispondere con le schede votate».

Quindi lo scrutinio avviene scheda per scheda?

«Certamente. L’operazione può essere solo visionata o contestata dai rappresentanti di lista, ma la scheda può essere maneggiata solo dal presidente e dallo scrutatore scelto in questa fase. Un altro scrutatore con il segretario redigono le tabelle di scrutinio sempre scheda per scheda».

Ora il post conteggio.

«A questo punto, finita l’operazione di scrutinio, il presidente verifica che le schede scrutinate con i relativi voti al presidente, sommati alle schede bianche e nulle, corrispondano al totale delle schede votate. Dopo questa quadratura viene redatto il verbale, da presidente e segretario, dove vengono indicate anche le preferenze e le liste votate. Il tutto deve essere poi firmato dal presidente e dagli altri presidenti del seggio, ma anche dai rappresentati di lista».

Dove si è verificato l’imbuto nel conteggio, allora?

«A mio parere è stato dovuto all’inesperienza di qualche nuovo presidente di seggio, con difficoltà nella quadratura dei conti e nella compilazione dei verbali. Sommati ai ritardi nel trasferimento dei dati dai Comuni alla Regione o della Regione stessa. Ma questo non rientra nel mio lavoro. Servirebbe una maggiore formazione preventiva».

