Vita da mascotte del Carnevalauser 

Sette anni fa veniva inaugurato a Villacidro il Carnevalauser, il carnevale dei bambini ideato e voluto dall’associazione di volontari Auser. Fin dal 2018, ha avuto forti tratti distintivi: la collaborazione con tutte le scuole del paese e la sua forma di parata. Un lungo corteo colorato per le vie principali che si chiude con una grande festa, balli e bolle di sapone in uno spazio sicuro per i più piccoli. Quest’anno l’appuntamento Carnevalauser è per giovedì grasso, il 27 febbraio: si parte alle 9 dalla via Fluminera, zona mercato.

La manifestazione

Fra i particolari che distinguono il Carnevalauser ci sono le “mitiche mascotte”, i grandi pupazzi ispirati ai personaggi Disney e dei videogiochi che sfilano in testa alla parata. Come i supereroi che nascondono la loro vera identità, Minnie e Topolino sono arrivati il primo anno del Carnevalauser a far emozionare e coinvolgere i bambini senza mai svelare chi fossero. Anno dopo anno, si sono aggiunti Pippo e zio Paperone, poi Paperino e Paperina. Il loro numero è cresciuto di anno in anno e giovedì saranno ben diciassette i pupazzi umani (tutti volontari) a sfilare insieme alle scuole e ai genitori.Sotto la gommapiuma delle prime due mascotte del Carnevalauser, che con il loro entusiasmo sono riuscite a coinvolgere anno dopo anno sempre più persone, ci sono Sarah Vacca e Massimiliano Pontis, di 37 e 41 anni. Sposati e genitori di tre figli, sono titolari di uno dei bar storici del paese alla fine di via Nazionale.

Gli inizi

«Quando abbiamo saputo della prima edizione del Carnevalauser, nostro figlio maggiore frequentava le Elementari. Cercavamo un’idea per far divertire i bambini, divertirci e partecipare alla sfilata in modo originale, così abbiamo affittato i costumi e ci siamo presentati come giganteschi Minnie e Topolino» ricordano i coniugi. Se a Topolinia e Paperopoli esistono solo zii, nipoti, cugini e amici e nessuno dei personaggi ha figli, a “Villacidropoli” Minnie ha sfilato perfino con il pancione: «Il 28 febbraio del 2019 ho indossato il costume con i miei due “topolini” in pancia: i gemelli sono nati neppure un mese dopo, il 21 di marzo», sorride Sarah. Fino allo scorso anno, nessuno conosceva l'identità delle mascotte, che sono sempre comparse all’appuntamento con il carnevale dei bambini portando in incognito la loro allegria e i loro buffi testoni da cartone animato.

«Ogni anno scegliamo i costumi e coinvolgiamo in questo gioco amici e parenti. Ci incontriamo al bar la mattina presto e via, verso la sfilata», spiega Massimiliano. «Quando i bambini ci vedono non credono ai loro occhi, i loro personaggi preferiti sono là, vicino a loro. Ci fermano tutti per un saluto e una foto. Giovedì prossimo porteremo più di una sorpresa».

La sorpresa

Quest’anno le mascotte sfileranno con i bambini insieme ai trampolieri del Circo Mano a Mano di Guspini, e prenderanno parte ai balli animati dal clown Mozzarella al parco Dessì, sotto la supervisione degli organizzatori, i volontari Auser che ogni anno si impegnano affinché il Carnevalauser sia la festa di tutti.

