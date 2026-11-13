Milioni di visualizzazioni, paesaggi mozzafiato e una Sardegna capace di sorprendere anche chi la conosce da sempre. Secondo appuntamento su Videolina con “Vita da Creator”, la trasmissione curata e condotta da Stefano Birocchi per la regia di Gianfranco Trudu che racconta chi si nasconde dietro i profili social più seguiti della Sardegna. Storie personali, passioni, successi e difficoltà di chi ha trasformato la creatività in un linguaggio capace di raggiungere migliaia di persone. A partire dalle 15 due puntate dedicate a Giusi Casada, fotografa e videomaker sassarese che ha lasciato l’insegnamento per raccontare la sua Isola. Dalle spiagge più suggestive agli angoli meno conosciuti, i suoi video hanno conquistato milioni di visualizzazioni, trasformando una passione in una professione.