Vita da collezionista fra dischi e arte 

La sua è la classica casa del collezionista. Tappeti o arazzi, dischi in vinile o ceramiche, oggetti in peltro, bambole in porcellana, francobolli e monete: c’è un po’ di tutto in questa sorta di casa-museo di Vitalia Atzei, 80 anni, di Morgongiori. «Sono tanti gli oggetti che mi piacciono e quindi li colleziono» spiega l’anziana che, dopo una vita trascorsa a Brescia, adesso trascorre gli anni della pensione nel paese ai piedi del Monte Arci.

Casa-museo

In fondo all’ingresso, dominato da una maestosa pianta di fichi, si apre un mondo nel quale ogni oggetto non ha solo un valore materiale ma affettivo perché rappresenta un ricordo. «Ero ancora una bambina, avevo circa 10 anni e appassionai prima ai francobolli poi alle monete – racconta - Quando mi sono sposata go dovuto smettere perché dovevo pensare alla famiglia». All’entrata ecco la prima collezione: gli oggetti di peltro, di tutti i tipi e delle dimensioni più varie. «Mio marito lavorava in una fabbrica dove si producevano oggetti di peltro e, quando poi i titolari decisero di dedicarsi ad altre produzioni, abbiamo deciso di prendere da loro tutti gli oggetti che oggi sono qua». Il salotto è la parte più ricca che raccoglie anni e anni di collezioni. «L’arte sarda e anche le ceramiche pregiate mi piacciono tantissimo spiega -I vasi sono una mia grande passione, così come gli arazzi, i dischi musicali di tanti generi, dalla musica sarda ai migliori interpreti degli anni ’60, fino ai tappeti sardi e persiani». E quando nel 2003 è rientrata da Brescia «abbiamo dovuto fare 5 viaggi con tutta questa roba» sorride. Una passione in comune con Emilio Losa, per tutti Giacomo, mancato due anni fa. «In questa stanza ci sono tutte le cose che abbiamo collezionato». Infine le bambole di porcellana, di ogni tipo e dimensione, custodite nella camera da letto in stile “Maggiolini”, accanto all’ennesimo arazzo. Una vera stanza “da collezione”, che Vitalia Atzei mostra con grande orgoglio. «In futuro spero possa godere ancora di tanta bellezza. Sono sola e vorrei che queste cose possano piacere alle persone che mi staranno vicino».

RIPRODUZIONE RISERVATA