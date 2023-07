Vita burrascosa: già condannato  per tentato omicidio 

Davanti alla pm Diana Lecca e ai carabinieri della compagnia di Quartu, nel primo interrogatorio in caserma, non ha aperto bocca. A poche ore dall'omicidio di Gabriele Pergola, il diciannovenne Gabriele Cabras, di Sinnai, ha scelto la via del silenzio. Assistito dal suo avvocato, Giovanni Cabras, è sembrato sotto choc. «Ora», spiega il legale, «attendiamo gli esiti degli esami del medico legale e gli accertamenti tecnici e scientifici svolti nel b&b. Vedremo l’ordinanza con la misura cautelare e attendiamo l’udienza di convalida».

Così il ragazzo accusato di aver ammazzato Pergola, 43 anni di Quartu, strangolandolo con un asciugamano ieri mattina all’alba in una stanza del “Corte Cristina” in via Nazionale a Quartucciu, ha poi trascorso la giornata di ieri e la notte in una cella del carcere di Uta. Omicidio volontario, il reato di cui di deve rispondere il ragazzo conosciuto per un recente precedente.

Lo scorso 14 gennaio Gabriele Cabras è finito al centro di un altro grave fatto di sangue. Al termine di una rissa in piazza Santa Maria a Quartu, il diciannovenne è rimasto coinvolto, insieme a due fratelli, nell’accoltellamento del 26enne marocchino Imad Jayed. Per il tentato omicidio è stato condannato, al termine del processo con rito abbreviato, a 2 anni e mezzo con pena sospesa. Il giudice ha riconosciuto il cosiddetto «concorso anomalo» nel reato. I fratelli Christian e Stefano Mallus, 24 e 22 anni, hanno invece patteggiato il primo una pena di 4 anni e 4 mesi e il secondo di 3 anni e 7 mesi.

Subito dopo l’aggressione finita nel sangue – avvenuta dopo una discussione per futili motivi – i tre erano finiti in carcere, al termine delle indagini degli agenti del commissariato di Quartu. Cabras, vista la giovane età e poiché incensurato, è finito ai domiciliari. Ai tre era stato notificato anche un Daspo urbano: il diciannovenne non potrà accedere - dalle 17 alle 6 - ai bar e locali della provincia di Cagliari fino al luglio 2024. (m. v.)

