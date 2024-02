Viste cardiologiche gratuite per la prevenzione 

È stata dedicata alle visite cardiologiche la quarta edizione de “La Giornata della Salute” organizzata dalla Società Operaia di Serramanna, riservata ai soci che sabato, nella storica sede di via Serra, hanno potuto effettuare l’elettrocardiogramma e la misurazione della pressione arteriosa a costo zero.

«In quest'ultimo periodo la nostra comunità è stata colpita da una serie di disgrazie. Alcuni nostri concittadini sono venuti a mancare per problemi al cuore», commenta Alessandro Casu, 40 anni, presidente della Società Operaia. «Tra le missioni delle Società di Mutuo Soccorso c'è quella di supportare i propri soci anche dal punto di vista sanitario, pertanto in collaborazione con il Nucleo Operativo “Il Quadrifoglio” di Serramanna e grazie alla disponibilità del dottor Cristian Murgia e all’aiuto di Celestino Ortu, socio e infermiere in pensione, abbiamo deciso di puntare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari». Tra questi, Pietro Maccioni,74 anni, pensionato: «Sono cardiopatico e devo fare questo tipo di controlli ogni sei mesi. Ho potuto approfittare di questo evento, evitando di dover prenotare in ospedale a Cagliari».

«I lunghi tempi di attesa che scoraggiano le persone a fissare delle visite di prevenzione, e trattandosi di prevenzione, raramente si decide di usufruire di un servizio privato a pagamento», conclude Casu. (f. i.)

