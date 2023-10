Visori notturni per fermare lo spaccio 

Appostati a distanza, i carabinieri hanno seguito i suoi movimenti grazie a un binocolo munito di visore notturno. Così hanno notato il sospettato cedere una dose di droga a uno sconosciuto che si è subito allontanato facendo perdere le sue tracce. Il presunto spacciatore è stato invece immediatamente bloccato dai militari della Stazione di Selargius. E poi arrestato dopo perquisizione nella sua abitazione che ha consentito il recupero di un ingente quantitativo di marijuana e contanti.

In manette

L’uomo, Andrea Mascia, 55 anni, disoccupato di Quartucciu, nella mattinata di ieri è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari che ha convalidato l’arresto, disponendo la sua scarcerazione in attesa della nuova udienza. Nel frattempo, avrà l’obbligo di recarsi tutti i giorni in caserma per la firma di presenza.

Il blitz dei carabinieri non è stato casuale. Da tempo, gli inquirenti seguivano i movimenti dell’uomo con appostamenti seguendo anche i movimenti di alcuni consumatori di droga tra Selargius e Quartucciu. L’altra notte i militari, coordinati dal maresciallo Simone Melis, sono nuovamente entrati in azione.

Il blitz

Quando si è fatto buio, hanno fatto scattare l’operazione che ha portato all’arresto di Mascia. I militari si sono appostati vicino alla sua abitazione, seguendo i suoi movimenti con un binocolo con visore notturno. Dopo quasi un’ora di paziente attesa, i militari hanno notato Andrea Mascia cedere dello stupefacente a un giovane che, ricevuta la dose, si è allontanato a passo svelto nelle vie circostanti. Il disoccupato è stato invece subito bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, col recupero di 2620 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio,e 222 grammi di marijuana contenuti in sacchetti di plastica. In casa anche due bilancini di precisione e vario materiale, utile per il confezionamento in dosi.

Soldi, droga e bilancini sono stati sequestrati e l’uomo subito trasferito in caserma e poi nella sua abitazione, agli arresti domiciliari. Ieri mattina l’udienza di convalida in Tribunale e la scarcerazione con l’obbligo della firma. Le indagini vanno avanti per risalire alla provenienza della droga e risalire ai fornitori dello spacciatore.

