Visite specialistiche prenotate e disdette, protesta degli utenti 

Prima l’appuntamento, fissato in tempi tutto sommato accettabili, considerate le lunghe liste d’attesa; poi la cancellazione, con un preavviso di appena 24 ore. Contro la gestione delle prenotazioni di visite specialistiche da parte della Asl di Oristano si leva la protesta dell’associazione regionale ex Esposti amianto. Secondo il presidente Giampaolo Lilliu, quello portato avanti dall’azienda sanitaria locale sembrerebbe più un «sistema studiato a tavolino per dimostrare che il problema delle liste d'attesa sia inesistente». La denuncia è racchiusa in una lunga lettera che l’associazione, aderente al Coordinamento dei comitati per la sanità pubblica, ha inviato al direttore generale dell’azienda sanitaria Angelo Serusi e all’assessore regionale competente Angelo Doria.

La storia

Il caso di un paziente oristanese al quale per ben due volte è stata fissata una visita specialistica in una struttura sanitaria pubblica, appuntamento che poi altrettante volte è stato disdetto appena 24 ore prima senza un’apparente motivazione, è solo la punta dell’iceberg. L’utente si era rivolto al Cup regionale a novembre 2022 per richiedere un esame che gli era stato fissato per il 9 gennaio 2023. L’8 gennaio, però, la struttura sanitaria nella quale la visita si sarebbe dovuta tenere, ha comunicato la cancellazione della prenotazione, senza fornire una nuova data. Di nuovo attraverso il centralino il paziente riesce ad ottenere un altro appuntamento, stavolta a Ozieri, per il 22 febbraio, ma il giorno prima una nuova telefonata annuncia la disdetta. L’unica strada per il malcapitato resta quella della sanità privata, al costo di 100 euro.

Non è l’unica segnalazione giunta all’associazione Ex esposti amianto. Secondo Lilliu «volendo fare una statistica risulterebbe che la prenotazione della visita specialistica è stata evasa in meno di due mesi». Insomma, più che una coincidenza, «un fenomeno in crescita». Da qui la lettera aperta, per avere chiarimenti «visto che ogni tentativo di avere risposte dalla direzione della Asl e dall’assessorato regionale - si legge nel documento - sono finora cadute nel vuoto». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA