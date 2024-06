Visite sospese, rivolta in Oncologia 

Senza le prestazioni aggiuntive perfino i Livelli essenziali di assistenza sono a rischio, figuriamoci i controlli dopo le cure. Nel reparto di Oncologia dell’ospedale San Martino le attività di follow-up, quelle visite periodiche per le persone che hanno avuto una diagnosi di tumore, sono state sospese e sono garantite solo quelle ai pazienti in terapia attiva.

I problemi

I tre medici rimasti in trincea (erano sei fino a qualche tempo fa) che condividono le corsie con altrettanti ematologi, sono troppo pochi e a malapena riescono a farsi carico dei 450 pazienti in terapia attiva, quelli che sono attualmente in cura. E dopo le proteste di alcuni cittadini, che presentatisi all’appuntamento prenotato da tempo si sono visti negare il controllo perché non c’era un medico disponibile, arriva anche la presa di posizione del Comitato per il diritto alla salute. «Mentre vengono organizzati convegni su “come affrontare il tumore”, sicuramente una delle patologie maggiormente devastanti, mentre viene pubblicizzato il servizio di accoglienza dei pazienti oncologici varato alcuni mesi fa al San Martino - scrivono i portavoce - di fatto la realtà è molto diversa per i pazienti che devono affrontare la delicata fase del cosiddetto “follow up”». Che la situazione sia di difficile gestione lo aveva confermato lo stesso direttore del reparto di Oncologia, Luigi Curreli, nella nota inviata a fine marzo al direttore generale della Asl 5 Angelo Maria Serusi in cui sottolineava «la necessità di ricorrere all’istituto delle prestazioni aggiuntive, per recuperare e abbattere le liste d’attesa per visite e prestazioni sanitarie». Inoltre aveva evidenziato «che il ridotto numero di dirigenti medici in organico non consente alla struttura di garantire la regolare erogazione dei Lea». La misura dell’emergenza è nel numero delle ore autorizzate: 690 solo per il trimestre aprile-giugno.

L’appello

«Ci si chiede perché vi sia una evidente riduzione del personale medico, perché non si è capaci di rendere il nostro ospedale attrattivo per i giovani medici, perché non si prendono decisioni per patologie così importanti» incalza il Comitato sollecitando un’inversione di rotta. «Come sono state trovate le risorse per il rinnovo dei contratti dei medici a gettone e per le premialità, si trovino anche per la sanità - sostengono - È tempo di decidere, di fare e valorizzare le figure professionali che vivono, lavorano e si sacrificano per i pazienti. Se non lo si capisce e non si agisce subito, anche quei pochi medici, infermieri e Oss ci lasceranno».

