Visite senologiche, prenotazioni sold out 

Boom di prenotazioni per le visite senologiche gratuite nella sede di via Zara. L’iniziativa che si chiama “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, è promossa nell’ambito dell’Ottobre in rosa dall’associazione “Mai più sole contro il tumore” in collaborazione con il Comune e realizzata con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Il numero da chiamare per prenotare visite ed ecografie gratuite è andato in tilt e gli appuntamenti presi, sommati a quelli relativi alla scorsa campagna ora in via di completamento, costringono l’associazione a non accettare nuove richieste fino a nuova comunicazione, salvo casi estremamente urgenti che saranno trattati in via prioritaria.

L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità e al lavoro di diversi professionisti del settore, permette anche di usufruire dello sportello per il benessere psicofisico, che coinvolge non solo la persona malata, ma la coppia o l’intera famiglia.Anche l’anno scorso la campagna di prevenzione aveva avuto un grande successo con circa 300 visite. Un programma che non si esaurirà con ottobre ma che proseguirà anche nei prossimi mesi. E la grande richiesta è l’ennesima dimostrazione di quanto sia difficile prenotare una visita non a pagamento senza sottostare a lunghe liste di attesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA