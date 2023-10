Visite senologiche gratuite, è un boom 

Prosegue a ritmo spedito la campagna di prevenzione oncologica “gratuita “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, promossa dall’associazione Mai Più Sole contro il Tumore e Fondazione Taccia Ets con il patrocinio e la collaborazione del Comune, assessorato alle Politiche Sociali.

Le prime settimane di visite al seno, con ecografia nei locali di via Zara il martedì e il giovedì, hanno registrato il tutto esaurito. E per cercare di andare incontro alle esigenze della donne, sono state aggiunte al calendario delle prenotazioni alcune visite in urgenza. Il telefono e la mail dell’associazione Mai più sole (3518900247, info@maipiusole.sardegna.it) vengono contattati senza sosta per accogliere le prenotazioni anche per le prossime giornate, visto che la campagna non si fermerà ad ottobre ma proseguirà tutto l’anno due volte a settimana con visite ed ecografie. Più avanti alle visite senologiche si uniranno anche le ecografie ginecologiche, possibili anche grazie alla sonda ricevuta in dono qualche settimana fa dai Lions.

Sempre in via Zara sarà possibile usufruire anche dello Sportello per il benessere psicofisico, dedicato al singolo individuo, alla coppia, alla famiglia. E sarà anche avviato un percorso di sensibilizzazione sul territorio, attraverso dépliant informativi che verranno distribuiti durante gli incontri.

