Visite senologiche gratis in Municipio 

Continua la campagna di prevenzione oncologica, “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, che comprende le visite senologiche, le ecografie mammarie e gli incontri sul benessere psicofisico. Partita due anni fa a Palazzo Bacaredda (voluta dalla precedente amministrazione e confermata da quella attuale) è un successo. Sono i numeri a dirlo: da ottobre 2023 sono state effettuate oltre trecentocinquanta donne hanno beneficiato di una visita, e 20 di queste hanno ricevuto una diagnosi precoce di tumore al seno e immediatamente prese in carico dal servizio sanitario nazionale. Solo nella giornata di ieri, le visite sono state 12 sotto l’egida della dottoressa Stefania Farris, senologa al Policlinico di Monserrato. «La campagna, totalmente gratuita, si svolge tutti i venerdì del mese, compatibilmente con la disponibilità dei medici oncologi, radiologi, chirurghi e psico-oncologi che collaborano a titolo gratuito con l’associazione Mai Più Sole contro il tumore», spiega Stefania Loi, consigliera di FdI, tra le promotrici dell’iniziativa. «La campagna è rivolta a tutte le donne che non hanno mai effettuato una visita specialistica senologica o che da oltre cinque anni non hanno fatto controlli. La priorità è per le donne under 45. Attualmente, vista la grande richiesta, si sta procedendo all'inserimento delle donne in lista d'attesa, salvo casi urgenti».

