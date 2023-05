Visite psicologiche, boom di richieste:  appuntamenti a luglio 

Una necessità comprovata anche dai dati raccolti da Daniela Degortes e Daniele Pisu, parte del team di psicologi dell'università: secondo il sondaggio da gennaio 2019 a gennaio 2023 sarebbero infatti 700 gli studenti ad essersi recati in consulenza. Per questo motivo, i rappresentanti di Reset Unica hanno presentato una mozione al Senato Accademico dell'ateneo nel novembre scorso, chiedendo un incremento del numero delle sedute da 5 a 8, l'estensione del servizio anche al personale docente e amministrativo e l'integrazione al servizio di counseling della consulenza psichiatrica sul modello dell'Università di Sassari.

Ed è proprio a causa della mancanza di fondi che fino a luglio non saranno accettate nuove prenotazioni per il servizio, ora garantito da tre psicologi, un numero insufficiente per le numerose richieste presentate dagli studenti ma che appare vincolato alla mancanza di risorse economiche, attualmente garantite solo dal ministero dell'Università. “La regione ha stanziato 300.000 euro finanziando il servizio di supporto psicologico nell'Università di Sassari e ignorando invece i disagi presenti a Cagliari, che conta più di 24.000 studenti iscritti all'Ateneo”, denuncia Maura Curridori di Unicaralis. Il crescente aumento delle domande di inserimento dimostra però l'impellente necessità di ascolto e supporto psicologico: «Il corpo studentesco, soprattutto a seguito della pandemia, è afflitto da un malessere generale evidente che rende il servizio indispensabile», afferma Gloria Ariu di Reset Unica.

Stop alle prenotazioni per il servizio di supporto psicologico offerto dall'Università. La denuncia arriva dalle associazioni studentesche Reset Unica e Unicaralis. I rappresentanti definiscono “parole al vento” quelle della ministra dell'università e dei vari rappresentanti politici in merito al dilagante fenomeno dei suicidi universitari. Fenomeno – sostengono – che, per essere arginato, avrebbe bisogno dello stanziamento di nuovi fondi a sostegno del benessere psicologico degli studenti.

Stop alle prenotazioni per il servizio di supporto psicologico offerto dall'Università. La denuncia arriva dalle associazioni studentesche Reset Unica e Unicaralis. I rappresentanti definiscono “parole al vento” quelle della ministra dell'università e dei vari rappresentanti politici in merito al dilagante fenomeno dei suicidi universitari. Fenomeno – sostengono – che, per essere arginato, avrebbe bisogno dello stanziamento di nuovi fondi a sostegno del benessere psicologico degli studenti.

Mancano i fondi

Ed è proprio a causa della mancanza di fondi che fino a luglio non saranno accettate nuove prenotazioni per il servizio, ora garantito da tre psicologi, un numero insufficiente per le numerose richieste presentate dagli studenti ma che appare vincolato alla mancanza di risorse economiche, attualmente garantite solo dal ministero dell'Università. “La regione ha stanziato 300.000 euro finanziando il servizio di supporto psicologico nell'Università di Sassari e ignorando invece i disagi presenti a Cagliari, che conta più di 24.000 studenti iscritti all'Ateneo”, denuncia Maura Curridori di Unicaralis. Il crescente aumento delle domande di inserimento dimostra però l'impellente necessità di ascolto e supporto psicologico: «Il corpo studentesco, soprattutto a seguito della pandemia, è afflitto da un malessere generale evidente che rende il servizio indispensabile», afferma Gloria Ariu di Reset Unica.

Settecento richieste

Una necessità comprovata anche dai dati raccolti da Daniela Degortes e Daniele Pisu, parte del team di psicologi dell'università: secondo il sondaggio da gennaio 2019 a gennaio 2023 sarebbero infatti 700 gli studenti ad essersi recati in consulenza. Per questo motivo, i rappresentanti di Reset Unica hanno presentato una mozione al Senato Accademico dell'ateneo nel novembre scorso, chiedendo un incremento del numero delle sedute da 5 a 8, l'estensione del servizio anche al personale docente e amministrativo e l'integrazione al servizio di counseling della consulenza psichiatrica sul modello dell'Università di Sassari.

No del Senato accademico

Mozione, tuttavia, respinta: il numero delle sedute sarebbe infatti in linea con gli standard degli altri atenei italiani ed un incremento allungherebbe ulteriormente i tempi delle liste d'attesa, con l’attuale personale. Liste d'attesa che già negli scorsi mesi registravano tempistiche insostenibili: «Io stessa ho presentato richiesta per un consulto i primi di febbraio e l'appuntamento è stato fissato a maggio», testimonia Maura Curridori. Inoltre, l'integrazione di un servizio di consulenza psichiatrica esulerebbe dal contesto del counseling che però «è la prima spiaggia per chiedere aiuto», come dichiara Gloria Ariu. Ad aprile la direzione per la didattica ha incontrato i rappresentanti degli studenti per discutere delle possibili evoluzioni del counseling gratuito, tra cui la creazione di una rete con l'Ordine degli psicologi affinché gli studenti possano intraprendere un percorso di psicoterapia ad un prezzo calmierato. «L'amministrazione vedrà come riorganizzare questo importante servizio per renderlo più funzionale alle reali esigenze degli studenti, fiduciosi anche di ottenere nuove risorse dagli enti preposti», fanno sapere dalla direzione generale. Intanto, gli studenti insistono sull'importanza del servizio e si dicono pronti a lottare per risolvere al più presto il problema.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata