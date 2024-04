Visite private in ospedale, De Lisa ai domiciliari: l’accusa è truffa e peculato 

È finito agli arresti domiciliari, in custodia cautelare, con l’accusa di peculato e truffa. Il primario del reparto di Urologia dell’ospedale Santissima Trinità e docente universitario, Antonello De Lisa, 64 anni, uno dei luminari della disciplina e medico di fama internazionale, risulta indagato dalla Procura per aver effettuato delle prestazioni di intramoenia, se non anche totalmente di natura privatistica, nell’ambulatorio che si trova all’interno del reparto, ma senza versare all’azienda sanitaria quanto spettante al pubblico.

L’inchiesta è affidata al pubblico ministero Nicola Giua Marassi che ha delegato i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione, guidato dalla maggiore Nadia Gioviale, che il mese scorso ha effettuato anche delle acquisizioni. Nelle scorse settimane il primario era stato sospeso dal suo lavoro alla direzione del reparto ospedaliero (non dalle docenze universitarie), per effetto di una misura cautelare temporanea chiesta dalla Procura. Nelle ultime ore, però, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di aggravare il provvedimento, disponendo gli arresti domiciliari. Il sospetto è che il medico - difeso dal penalista Pierluigi Concas - abbia violato le prescrizioni previste dalla prima ordinanza, rendendo così necessaria la seconda più afflittiva.

L’indagine è molto delicata, tenuta sotto stretto riserbo dagli investigatori e dalla Procura. Non è ancora nemmeno chiaro quale sia la cifra contestata al primario che non sarebbe stata versata. A far scattare l’inchiesta, in ogni caso, sarebbero state alcune segnalazioni di pazienti che si erano recati nel reparto di Urologia dell’ospedale di Is Mirrionis e che avevano pagato per la visita, anche attraverso il pos. I militari del Nas hanno così raccolto i documenti sulla movimentazione del denaro degli ultimi anni nei conti dell’urologo, noto in campo internazionale, redigendo una dettagliata informativa che ha fatto scattare le contestazioni di peculato e truffa. È comunque bene chiarire che si tratta ancora di ipotesi investigative, tutte ancora da verificare.

RIPRODUZIONE RISERVATA