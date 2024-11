Visite per l’invalidità, partenza in ritardo 

Ore 14 di ieri: per i titolari delle oltre 4000 pratiche di invalidità arretrate, dietro cui ci sono storie di sofferenza e disperazione, è stata una data quasi storica ma non c’è da andarne molto fieri: la Asl ha iniziato a convocare le persone in visita. Al Cto di Iglesias (ma operazioni anche a Carbonia al Sirai e in via Costituente) ha cominciato concretamente a operare una delle cinque nuove commissioni istituite lo scorso maggio per il riconoscimento dell’invalidità civile. Le tre già istituite da tempo non riuscivano a tenere il passo con la caterva di pratiche arretrate, così che le pressanti proteste di cittadini e istituzioni avevano “obbligato” la Asl a crearne altre cinque. Era la tarda primavera, ma l’operazione si era rivelata un flop: le cinque commissioni esistevano solo sulla carta.

Le commissioni

Al culmine di una percorso burocratico amministrativo non facile, lo scorso 4 novembre la Asl aveva annunciato che i componenti delle commissioni si sarebbero dovuti riunire la sera stessa. Ma, di convocazioni di pazienti, nemmeno l’ombra. È successo invece, fa notare l’azienda sanitaria diretta da Giuliana Campus, che «gli amministrativi hanno lavorato incessantemente per recuperare la documentazione aggiuntiva, con domande risalenti anche al 2022, stabilire le priorità, suddividere i pazienti fra chi può essere valutato solo con i documenti chi deve essere convocato». Ieri pomeriggio era prevista la prima seduta con pazienti convocati: «In queste settimane – aggiunge al Asl – sono giunti centinaia di pazienti per la verifica dei documenti».

I medici di famiglia

I medici di famiglia, che in questa logorante vicenda devono reggere l’urto iniziale delle proteste dei loro assistiti, memori di quanto accaduto non sciorinano ottimismo: «In un mese arrivano dal Sulcis Iglesiente 100-150 domande di invalidità in più - afferma Giorgio Madeddu, Iglesias, associazione “Amici della vita” – diciamo che per come è andata sinora le commissioni invalidità non sono sembrate la priorità della Asl e dei politici locali: speriamo il vento sia cambiato». Gianluca Casu, medico di Carbonia, fa parte delle commissioni come medico referente della Associazione nazionale mutilati invalidi civili: «A ritmo spedito ci sarà lavoro per oltre un anno – spiega - noi medici abbiamo dato la massima disponibilità per riprendere a pieno regime l’arretrato: l’auspicio è che si attivi un percorso virtuoso che ancora non ha dato i suoi frutti>.

