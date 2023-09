Visite pediatriche ad Ales 

Un ambulatorio pediatrico in Marmilla. Da lunedì Salvatore Ghiani visiterà i pazienti, rimasti senza pediatra dopo il trasferimento di Luigi Melis, nel poliambulatorio di Ales, lunedì e mercoledì dalle 14 alle 18.45. Le famiglie devono prenotarsi allo 0783/9111521 dalle 8 alle 9.30 dal lunedì al venerdì, ma si possono presentare senza appuntamento per le visite per patologia. «Ghiani non è un pediatra di libera scelta, ma incaricato dall’Asl a svolgere il servizio nel distretto Ales-Terralba – precisa Alessandro Baccoli, coordinatore dell’ufficio integrazione ospedale-territorio - I genitori non si devono recare alla Asl per effettuare la scelta». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA