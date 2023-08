Visite notturne per riscoprire musei, chiese e fabbriche 

La riscoperta del paese e in particolare dei suoi gioielli. Così tantissimi turisti ma anche tanti sangavinesi hanno visitato le chiese storiche, i musei e i murales accompagnati da volontari e associazioni che si sono resi disponibili per “La notte dei musei”: in più quasi 200 persone hanno visitato la storica fonderia di San Gavino, accompagnati dai tecnici dell’azienda (Paolo Casu, Andrea Sebis, Roberta Porcella, Paolo Sanna e Luca Marchionni) che fa capo alla Portovesme srl. I visitatori hanno potuto fare tutto il tour dello stabilimento aperto il 10 giugno 1932 e hanno potuto vedere un filmato in cui si parlava della lavorazione dei metalli in tutte le varie fasi.

Soddisfatta l’assessora alla Cultura Silvia Mamusa: «Abbiamo fatto rivivere il paese».

Il tour dei murales è stato gestito dall'associazione Skizzo, il museo delle “Due Fonderie” dalla Monreal Soccorso mentre nel museo “Dona Maxima” c’erano i volontari di “Sa moba sarda”. Ha aperto le porte ai visitatori anche la casa del ricamo di Chiara Atzori, l’antica chiesa di San Gavino martire è stata aperta grazie alla disponibilità delle suore del Sacro Cuore con la visita guidata curata da Annarosa Corda e Silvia Concas. Inoltre è stato presentato il libro di Antonio Boggio “Delitto alla baia d'argento”».Spazio anche al teatro con le compagnie sangavinesi. «Le esilaranti scenette improvvisate per il pubblico hanno coinvolto grandi e bambini – racconta Antonio Garau uno dei volontari – e sono state le perle di un bellissimo momento».

