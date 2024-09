«Visite nel 2026, non mi curo» 

«Non posso permettermi di sostenere delle spese per le visite a pagamento e allo stesso modo non posso viaggiare presso le strutture convenzionate. Al momento sono costretto a non prendermi cura della mia salute». Quella di Giancarlo Casula è la storia di un pensionato di 70 anni di Iglesias costretto, come molti altri, a fare i conti con le tante carenze della sanità pubblica.

La rinuncia

«Ho diverse visite da effettuare ed alcune di queste non possono essere prenotate nella mia città. Altre sì, ma soltanto a mio carico, in privato e a pagamento – racconta Giancarlo –. Non ho la capacità finanziaria per supportare certe spese e dovrei affrontare grosse difficoltà anche per potermi spostare, come mi è stato proposto, a Villasimius». Per una visita dermatologica al pensionato iglesiente è stata prospettata l’ipotesi di poter effettuare l’esame a parecchi chilometri di distanza e per un elettrocardiogramma ad Iglesias (un semplice controllo preventivo) la prima data disponibile è per il 2026: «Ho chiesto indietro la documentazione e ho deciso di rinunciare – prosegue –. È tutto un paradosso, la salute è il bene più prezioso eppure per un qualche motivo la situazione continua a degenerare, costringendo tante persone, che come me non hanno la possibilità di recarsi in un ambulatorio privato o spostarsi con facilità, a rinunciare alle cure, alla prevenzione, al diritto alla salute. Se dovessi accettare di poter sostenere una visita specialista ad esempio nel nuorese, nessuno mette in conto che con ogni probabilità dovrei prenotare un alloggio per potermi presentare puntuale al mattino? È possibile che non si capisca che non tutti possono permettersi di pagare anche solo per un mezzo di trasporto?».

Il punto

Era il 2022 quando il medico di base Giorgio Madeddu si appellò all’allora presidente dell’Anci Sardegna chiedendo d’intervenire sulle criticità del servizio sanitario regionale e prospettando un rimborso delle spese sostenute dai pazienti provvisti d’esenzione. «Ma quel grido d’aiuto è rimasto senza risposta – commenta ora Madeddu –, il tempo è passato e le criticità sono aumentate». Per Madeddu un paziente che rinuncia per motivi economici o di organizzazione sanitaria, è una sconfitta di tutta la società: «Anche delle amministrazioni – puntualizza – perché le persone che hanno delle necessità vanno difese, non si possono lasciare allo sbando. Occorre un movimento di solidarietà sociale e i Comuni, i servizi sociali, devono assumersi le proprie responsabilità».

