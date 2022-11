Visite mediche sportive, attese infinite 

Una visita medica per ottenere il certificato di idoneità sportiva agonistica e non? Non prima di tre settimane, se va bene, altrimenti se ne riparla nel 2023. Per minorenni e persone con disabilità gli appuntamenti in convenzione, e dunque gratuiti, sono invece terminati: le strutture abilitate hanno raggiunto il tetto massimo di prestazioni previste nei dodici mesi, dunque se non si vuole pagare bisogna guardare direttamente all’anno prossimo. «Purtroppo gli appuntamenti si concentrano soprattutto tra settembre e novembre, alla ripresa di molte attività sportive. E ora che la pandemia fa meno paura, in tanti stanno riprendendo a fare sport. Il sistema va in sofferenza», spiega Alberto Murgia, medico sportivo della struttura Sport Center 2000. «C’è la cattiva abitudine di aspettare all’ultimo istante e questi sono i mesi con il maggior numero di richieste», aggiunge Marcello Pili, cardiologo e direttore sanitario dell’ambulatorio specialistico Città di Cagliari.

Le prenotazioni

Il problema riguarda tutti: bambini, giovani, adulti e anziani. Perché chiunque voglia iniziare, o riprendere, a fare attività sportiva con una società, in una palestra o in piscina deve avere un certificato medico: agonistico o non agonistico. E da alcune settimane fissare un appuntamento è diventato quasi impossibile. Allo studio Sport Center 2000 le prime visite disponibili sono a gennaio. «Quelle in convenzione sono terminate. Possiamo recuperare qualcuno solo se ci saranno delle disdette», sottolinea Murgia. Le società sportive con molti iscritti si erano attivate per tempo: già da maggio e giugno hanno prenotato delle visite per i loro atleti giovani. «Quasi tutte hanno avuto però un incremento delle iscrizioni e dunque gli appuntamenti presi non sono bastati. A queste vanno aggiunge le visite per le persone maggiorenni, in costante aumento», prosegue il medico sportivo.

Poche strutture

I centri convenzionati con la Asl sono cinque nel cagliaritano. E le visite gratuite per minorenni e disabili sono oramai finite. «Abbiamo tremila posti in un anno e sono tutti prenotati fino alla fine dell’anno», conferma Murgia. Al centro Città di Cagliari gli appuntamenti in convenzione sono invece finiti da alcune settimane. «Se ne riparla a gennaio», dice Pili. Per una visita a pagamento invece i temi di attesa sono di circa tre settimane. «Passiamo dai duecento appuntamenti di agosto ai duemila di settembre. E i numeri anche nei mesi seguenti sono elevati. Insomma c’è un vero ingorgo. Molti certificati hanno la scadenza proprio in questo periodo, in corrispondenza con la ripresa delle attività sportive e dei campionati».