Visite mediche per scoprire il segreto della longevità 

L’attestato di Comune longevo è stato consegnato. E ora Teulada fa parte ufficialmente del gruppo delle “ble zone” del mondo, secondo sito sardo dopo l’Ogliastra. Un ingresso sancito attraverso un convegno a cui hanno partecipato esperti di longevità e docenti di medicina e genetica che hanno analizzato i dati demografici di Teulada raccolti in un triennio di lavoro portato avanti dall’Osservatorio sardo delle blu zone. Il convegno, presieduto dal sindaco di Teulada Angelo Milia, è stato aperto e chiuso dalle relazioni di Giovanni Mario Pes, dell’Università di Sassari e scopritore della blu zone dell’Ogliastra.

Nel corso del convegno, tra le altre cose, è stato proposto di richiedere alle autorità sanitarie nazionali e regionali uno screening dell’intera popolazione per indagare sulle ragioni per le quali una comunità monocolturale e isolata abbia raggiunto picchi di invecchiamento in salute che non trovano riscontri nel mondo.

I nutrizionisti hanno sottolineato il portato di benessere dell’alimentazione tradizionale che caratterizza da secoli Teulada, ponendo in risalto i cibi peculiari di questa zona, quali gli alimenti caprini, le coltivazioni orticole e di frutticoltura, accompagnate dal consumo di cereali e vegetali.

Alla cura di una alimentazione sana devono essere sommati quei comportamenti favorevoli come le famiglie inclusive e le comunità che consentono al vecchio, anche molto vecchio, di non sentirsi un residuo inutile d’altri tempi, ma parte attiva.

