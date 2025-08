Visite mediche per il turco Kiliçsoy 

Questa mattina è atteso a Villa Stuart per le visite mediche, stasera potrebbe essere in tribuna alla Domus per il primo Trofeo Gigi Riva. Kiliçsoy è praticamente un nuovo giocatore del Cagliari. Il centravanti turco - sbarcato a Roma già ieri sera dopo aver giocato l’ultima partita con la maglia del Besiktas in Europa League giovedì - si trasferisce con la formula del prestito oneroso e un diritto di riscatto a un prezzo già fissato, tra i 10 e i 12 milioni.

Le altre operazioni

Classe 2005, seconda punta, è pezzo forte nell’Under 21 turca ed è già nel giro della nazionale maggiore del commissario tecnico Montella (che ne parla benissimo). Va a completare il reparto offensivo con caratteristiche diverse rispetto agli altri. E potrebbe non essere finita qui. Prescinde, infatti, dal suo arrivo, l’operazione Sebastiano Esposito, sempre nel mirino rossoblù. Il nodo da sciogliere è contrattuale. Il Cagliari punta a un prestito oneroso con un diritto di riscatto tra gli 8 e i 10 milioni, l’Inter vorrebbe monetizzare subito.

Il ds Angelozzi è alla ricerca anche di un difensore e di un terzino sinistro per completare il reparto arretrato dopo la cessione di Wieteska e il mancato rinnovo di Augello. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA