Visite mediche per Borrelli: «Grazie Brescia» 

Visite mediche oggi per il nuovo attaccante del Cagliari Borrelli che ha già salutato i tifosi del Brescia con un lungo post su Instagram. Dopodiché, firmerà un contratto di quattro anni. Già lo aspetta Pisacane con la maglia 29, suo numero in Lombardia e lasciato libero da Makoumbou.

«Grazie Brescia perché mi hai fatto sentire a casa fin dal primo giorno, grazie per l’affetto e il calore che mi hai dato e che spero di aver ricambiato». Così Borrelli si è voluto congedare dalle Rondinelle. «Sono stati due anni che non dimenticherò mai», ha poi tenuto a precisare. «È stato un onore indossare la maglia con la V sul petto e ho cercato di onorarla ogni volta che sono sceso in campo». Tra i like al post anche quello di Zappa, già suo compagno al Pescara. Tra oggi e domani, dunque, l’annuncio ufficiale del trasferimento in Sardegna.

Sempre oggi dovrebbe arrivare anche l’annuncio del passaggio di Sherri al Frosinone in prestito. In uscita anche Scuffet (sta valutando diverse offerte, soprattutto all’estero). Radunovic, a sua volta rientrato dal prestito al Bari, sembra pertanto destinato a essere il dodicesimo, all’ombra di Caprile.

Continuano, intanto, i contatti tra il Cagliari e il Como per l’attaccante gambiano Fadera: si ragiona su un prestito con diritto di riscatto.

