Visite mediche gratuite per i ceti fragili 

Visite mediche e infermieristiche gratuite per chi non può permettersi di aspettare i tempi biblici della sanità pubblica e non può permettersi di ricorrere a quella privata. Il progetto “Talità Kum” realizzato dalla società cooperativa sociale Casa Emmaus di Iglesias raddoppia e troverà casa a Carbonia. In attesa che l’amministrazione attrezzi uno spazio idoneo per gli ambulatori sociali che troveranno sede nell’edificio che ospitava la “casa della domotica”, i cittadini di Carbonia potranno usufruire delle prestazioni mediche che oggi vengono erogate nella sede di Iglesias.

La delibera

Ieri mattina è stata approvata la delibera per il protocollo operativo tra Casa Emmaus e l’assessorato alle Politiche sociali, guidato dall’assessora Irina Piras, che parte dall’articolo 32 della Costituzione italiana che “riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e sancisce il diritto al riconoscimento delle cure gratuite ai cittadini indigenti”. Partendo da questo assunto e dall’analisi dalla situazione della sanità del Sulcis, che rileva situazioni gravi e di difficilissima risoluzione per chi può permettersi la sanità privata, si è deciso di passare all’azione: «L’iniziativa avviata a Iglesias, che in un mese ha già permesso di dare risposte a oltre cento cittadini – dice il sindaco Pietro Morittu – mostra con chiarezza l’importanza del servizio prezioso che medici, infermieri e altro personale volontario stanno offrendo gratuitamente al territorio. Unirci a questa meravigliosa iniziativa, ampliandola affinché anche i nostri cittadini potessero usufruirne in tempi rapidi, ci è sembrata una scelta giusta e, con l’assessorato ai Servizi sociali, che farà da tramite tra l’utenza e l’offerta, ci siamo mossi nei tempi più rapidi possibili». Il protocollo al quale si è deciso di aderire prevede una quota di cofinanziamento annuale da parte del Comune che destinerà anche fino a un massimo di quindicimila euro per il servizio di trasporto a Iglesias degli utenti che non possono arrivare agli ambulatori con mezzi propri. Presto sarà possibile avere tutte le informazioni e la novità sarà promossa su più canali.

Il futuro

«In questo modo si potrà partire con questo nuovo servizio nel più breve tempo possibile – continua Morittu – e intanto si studierà il modo di rendere operativa una struttura direttamente in città sfruttando i locali di via Costituente che nascono come albergo operaio e che, ancora una volta, potranno offrire accoglienza a chi ha bisogno». Grande la soddisfazione espressa da Casa Emmaus: «Il progetto Talità Kum – dicono i referenti dell’associazione – nasce proprio per garantire risposte rapide al più alto numero di persone e il fatto che il Comune di Carbonia, e presto altri Comuni con cui sono in corso le stipule dei protocolli, abbia deciso di unirsi a noi ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Sono intanto in aumento le richieste di informazioni da parte di operatori sanitari che vogliono unirsi al nostro percorso e se lo faranno li accoglieremo a braccia aperte per compiere insieme questo cammino di solidarietà».

