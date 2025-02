Visite mediche gratuite e prevenzione 

Il Comune di Arbus utilizzerà i fondi raccolto con il 4 per mille per organizzare una serie di iniziative legate alla tutela della salute. Dopo le numerose adesioni alle giornate di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie oncologiche il Comune ha ritenuto doveroso organizzare ulteriori iniziative per dare la possibilità alle persone che non sono riuscite a effettuare gratuitamente dei controlli sanitari gratuiti. L’iniziativa è promossa dall’Amp (associazione medici della prevenzione). Ecco i prossimi appuntamenti: Il 19 febbraio dalle 9 alle 13 si eseguirà lo screneeng al fegato e colecisti rivolto alle persone dai 40 anni in su ad un numero limitato di 60 persone; dalle 15 si efffetuera lo screneenig ecografico alla tiroide per un numero di 80 persone . Mentre il 26 febbraio si effettueranno al seno per 50 donne e l’ecografia prostatica per 60 uomini. Le visite si effettueranno preso la Casa della salute in via cavallotti 103. (s. r.)

