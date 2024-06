Visite mediche e omaggio a Michele Siotto 

Consulenze mediche gratuite, visita ai mezzi di soccorso, simulazioni pratiche di primo soccorso, avvicinamento all’uso del defibrillatore. E l’omaggio a Michele Siotto a cui è stata dedicata l’area cardioprotetta in via La Maddalena. La cerimonia di inaugurazione del defibrillatore si è svolta venerdì pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro nell’ambito dell’open day della salute organizzato dal centro medico e dal centro di formazione Asso che ha richiamato molti nuoresi.

Ieri altro appuntamento ai Giardini nel nome della salute. I Lions club Nuoro Host in prima linea per la prevenzione del diabete. Ieri mattina i Lions si sono radunati in piazza Vittorio Emanuele per presentare i propri service e per sensibilizzare in merito ad una delle malattie più diffuse: il diabete. Lo si è fatto tramite gli screening a cura dell’equipe del direttore dell’ospedale Zonchello, Alfonso Gigante, ma anche con il progetto “Serena” che ha visto come protagonisti i cani allerta diabete (oltre un centinaio in Italia di cui 11 in Sardegna) e la loro addestratrice. A tal proposito, le famiglie hanno potuto scoprire che i propri “fido” in caso di malattie come questa possono essere dei veri e propri salvavita grazie a un addestramento specifico basato sulla sinergia tra cane e paziente. (g. pit.)

