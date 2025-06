Visite mediche a casa in video 

Per chi soffre di patologie importanti e ha difficoltà a spostarsi da casa sarà una svolta. Presto sarà possibile ricevere un consulto medico da casa attraverso l’utilizzo dello smartphone o di un computer con la videocamera. La Asl di Oristano cerca di affrontare l’emergenza sanitaria con liste di attesa lunghissime e visite spesso lontane dal proprio paese di residenza, sperimentando la telemedicina. Ieri c'è stato il primo incontro operativo tra professionisti e dirigenti di Ares, incaricati di portare avanti il progetto telematico.

Il progetto

Prima ci sarà la formazione da parte di Ares di un primo gruppo di operatori sanitari, tra cui medici di medicina generale e ospedalieri, specialisti ambulatoriali e infermieri. Poi il reclutamento dei primi pazienti ai quali sarà spiegato come utilizzare il sistema. «Entro luglio partirà la sperimentazione della telemedicina con la televisita e il teleconsulto - ha spiegato il commissario della Asl Federico Argiolas - strumenti disponibili molto presto grazie alla piattaforma gestita da Ares Sardegna. La televisita consentirà al cittadino, in particolare inserito in percorsi di cura e assistenza già definiti, di avere una visita di controllo non in presenza. Il teleconsulto, invece, servirà per la condivisione delle informazioni cliniche e delle scelte del percorso di cura e assistenza tra professionisti della salute, come il medico di medicina generale, lo specialista ambulatoriale, il medico ospedaliero e i medici Ascot».

La piattaforma

L’ingegner Marco Galisai, direttore del dipartimento di Sanità digitale di Ares: «Questa sperimentazione segna un momento importante nel percorso di trasformazione digitale della sanità sarda. Siamo fortemente impegnati nel rendere operative soluzioni che migliorino concretamente l’accessibilità, la qualità e la continuità delle cure. Il potenziamento della medicina territoriale e il rafforzamento del legame tra ospedale e territorio ci permetteranno di offrire servizi anche a chi vive in aree difficilmente raggiungibili o presenta difficoltà negli spostamenti». Il dottor Galisai ha aggiunto: «L’introduzione della televisita e del teleconsulto, attraverso la piattaforma regionale Pohema, permetterà ai professionisti della salute di operare in rete, superando le barriere geografiche e garantendo ai cittadini servizi più vicini».

