Visite in notturna per scoprire la città 

Visite guidate sotto le stelle: nasce così, l’iniziativa della Iglesias Turismo (parte integrante della Iglesias Servizi Srl ) e del gruppo teatrale della Pro Loco per visitare il centro storico e il cimitero monumentale, durante la notte.

A queste visite guidate, si aggiunge anche la visita guidata alla Miniera di Monteponi.

Il gruppo teatrale, con il suo attore e regista Luigi Pusceddu, accompagnerà le visite guidate con dei brevi spettacoli o azioni sceniche durante gli intervalli, raccontando anche il Breve di Villa di Chiesa, in particolare nel centro storico. L’iniziativa, infatti, è denominata «A spasso con il Breve», un suggestivo spettacolo per conoscere l’antica Carta costituzionale e, nel contempo, un autentico codice civile e penale, che scritto nel XIII secolo, segna ancora la storia di questa città.

«Noi guide turistiche – spiega Maria Laura Mocci – raccontiamo le nostre ricchezze, storiche e culturali, e gli attori ci accompagnano con la narrazione della vita e delle opere dei personaggi.»Innamorati dell’incantesimo del tempo, turisti e curiosi, intrecciano le proprie emozioni con la passione e l’amore che le guide e gli attori ripongono in questo particolare lavoro di squadra. «Siamo un giovane gruppo teatrale – spiega Luigi Pusceddu – e lavoriamo in sinergia con Iglesias Turismo e con il Comune, per rendere questo viaggio ancora più emozionante, nella memoria e nella storia della nostra città. Nel cimitero monumentale, sono io a narrare le vicende di alcuni personaggi davanti alle loro lapidi. Invece nel centro storico narriamo il Breve di Villa di Chiesa». La bellezza di una narrazione fra le trame di un linguaggio che soltanto l’amore per il proprio lavoro sa tessere.

