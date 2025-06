Visite guidate con rincaro 

Mentre il prezzo del biglietto per vedere Porto Flavia passa da 10 a 13 euro, tanti turisti si lamentano perché le visite al sito di Masua durano troppo poco. Tante le critiche, soprattutto sui social, dove non mancano le recensioni negative per le escursioni “frettolose”. Al momento l’aumento dei biglietti coinvolge solo il sito di Porto Flavia, ma il Comune conta di fare la stessa cosa anche nelle altre attrazioni turistiche come grotta Santa Barbara e galleria Villamarina. «Abbiamo adeguato di qualche euro il prezzo per accedere a Porto Flavia, in parte per motivi gestionali – dice il sindaco Mauro Usai – ma ciò ha permesso di stipulare un nuovo contratto con le guide turistiche, passando dal Multiservizi al Federcultura: un contratto più oneroso per il Comune, ma decisamente più dignitoso per le guide».

Visite e critiche

Sull’aumento del prezzo del biglietto per visitare Porto Flavia interviene anche l’opposizione in consiglio comunale. Che non contesta il ritocco verso l’alto dei ticket, ma si sofferma sui servizi. «Il costo – afferma Simone Saiu – dovrebbe essere rapportato anche alla qualità del servizio offerto. Leggendo alcune recensioni, purtroppo, si segnalano visite “frettolose”, che lasciano poco tempo ai turisti per ammirare le attrezzature e i cartelli di Porto Flavia. È su questo che bisognerebbe concentrare l’attenzione». Intanto sui social e sui portali turistici fioccano le critiche. «La visita doveva durare un’ora, ma è finita in 30 minuti», scrive Angelo Loi su Google. Uno dei tanti commenti di visitatori che si lamentano del servizio.

Il Comune

Il sindaco Mauro Usai in merito all’aumento del prezzo dei biglietti che sottolinea che da parte del Comune c’era la necessità di adeguare un sistema tariffario rimasto invariato per troppo tempo. Annuncia anche novità con tariffe agevolate per scuole e gruppi organizzati, e anticipa che entro un mese la visita guidata cambierà radicalmente: «Sarà possibile visitare il sito con audioguide e, al suo interno, verrà arricchito con contenuti multimediali. Nel frattempo monitoreremo la qualità del servizio, ma i numeri in crescita dimostrano che la visita è molto apprezzata». (m. l. – f. p.)

