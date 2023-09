Visite guidate, arriva il biglietto sospeso  

Cultura accessibile a tutti e il biglietto sospeso sono le iniziative messe in campo dal Consorzio turistico per l’Iglesiente in un momento nel quale le difficoltà economiche hanno avuto ricadute negative anche nel mondo della cultura e del turismo. Unendo solidarietà e inclusione, con il biglietto sospeso, il Consorzio ha messo a disposizione la possibilità di regalare la partecipazione ai percorsi turistici e alle visite guidate.Chiunque acquisti un ticket può pagare uno o più biglietti supplementari e lasciarli a disposizione, facendone dono a quanti lo desiderano.

Biglietto sospeso

In maniera analoga a quanto avviene anche in altre città italiane e recuperando la tradizionale di Napoli e del suo “caffè sospeso”, la generosità disinteressata di chi acquista un biglietto in più e lo regala a uno sconosciuto, diventa uno strumento di inclusione. Una novità assoluta invece, è quella rappresentata dal progetto “Cultura accessibile a tutti”, la campagna promossa dal Consorzio Turistico e riservata alle persone che, non potendone affrontare i costi, hanno dovuto rinunciare alle attività organizzate dall’ente. «Stiamo affrontando un periodo di crisi che ha spinto tante persone a rinunciare a vivere eventi culturali – spiega Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico – questo perché non possono affrontare il costo dei ticket di partecipazione, nonostante si cerchi sempre di rendere il prezzo dei biglietti il più basso possibile».

Le richieste

Il Consorzio ha deciso di riservare alcuni posti nei propri tour guidati a chi non può permettersi di pagare la quota. Il tutto nella massima riservatezza, contattando gli operatori del Consorzio telefonicamente, via mail, attraverso i social, o recandosi personalmente presso la sede di Piazza Pichi. «Occorre solamente farne richiesta – mette in evidenza Casti – e per questo motivo ci rimettiamo completamente all’onestà e alla correttezza di ognuno. In quest’ultimo periodo, da quando abbiamo pubblicizzato l’iniziativa, sei persone hanno usufruito dei ticket gratuiti, nostri concittadini o persone del territorio che magari a causa della perdita del lavoro o di difficoltà economiche, al momento non possono permettersi il costo del biglietto.Per noi è una maniera di restituire alla comunità una parte dell’aiuto, del sostegno e della collaborazione che abbiamo ricevuto in questi anni, un piccolo gesto che però può avere un valore concreto, con l’auspicio che queste iniziative di solidarietà possano crescere ancora» .

Le visite

Attraverso biglietti gratuiti e ticket sospesi sono accessibili tutte le iniziative organizzate attualmente dal Consorzio, come i tour programmati nelle vie del centro storico di Iglesias, i percorsi medievali lungo le Mura Pisane e il Castello Salvaterra, i trekking nelle aree del litorale e la “Monteponi Mine Experience”.

