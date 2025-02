Visite guidate agli scavi nel nuraghe 

È cominciata una nuova campagna di scavi nel sito archeologico del nuraghe di Is Paras. Un intervento atteso visto che mancava da molti anni nonostante in quest’area sia evidente la presenza di importanti resti nascosti sotto cumuli di terra. Pertanto ciò che verrà alla luce avrà tanto da dire sulla storia di questo lembo di terra. La presenza di un cantiere aperto non bloccherà le visite che saranno garantite su prenotazione dal martedì alla domenica, di mattina dalle 10,30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Oltre alla tradizionale visita guidata i visitatori potranno ammirare gli addetti ai lavori intenti allo scavo. A seguire il progetto un archeologo della Soprintendenza archeologica di Cagliari: l’obbiettivo è riportare alla luce altri resti importanti, già si intravede la cinta muraria di una capanna nuragica. «Questi scavi», ha detto il sindaco Luca Pilia, «mirano a valorizzare il nostro sito archeologico, che in tal modo potrà attrarre un maggior numero di appassionati e visitatori».

