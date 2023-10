Visite guidate a Sa Dom’e Farra  

Sa Dom’e Farra si svela ai visitatori. L’antica domus in via Porcu che fu il primo museo etnografico della città, ha aperto le porte anche alle visite guidate organizzate nei giorni scorsi dall’associazione Gong con la guida attenta e precisa di Laura Sotgiu.

È stata l’occasione per scoprire i segreti di una dimora che negli anni ha visto cambiare il suo aspetto originario senza però perdere il suo fascino.

La storia

Nei pannelli sistemati in quelle che erano le antiche stanze, è racchiusa la storia di quella che un tempo era Casa Lai. Il primo proprietario fu infatti il macellaio Carlo Lai. In seguito tutto passò a Franceschino Lai che ebbe quattro figlie che furono sue eredi: Mariuccia, Santina, Orazina e Angelina. Fu Mariuccia a vendere la casa che poi durante i lavori di ristrutturazione fece scoprire angoli che nemmeno i Lai conoscevano come una piccola intercapedine segreta sotto le scale.

Oggetti e gioielli

I documenti di archivio parlano poi dei gravi danni subiti durante l’alluvione, s’unda manna. Il resto è la storia del cavalier Gianni Musiu che vi raccolse oltre tredicimila oggetti di vita contadina e ne fece il primo museo etnografico visitato da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Negli anni del suo splendore, Sa dom’e Farra era uno scrigno che custodiva piccoli gioielli. Tra questi: un raro aratro a chiodo in ginepro, gioghi per i buoi e attrezzi vari come il barilotto per le provviste d’acqua per il cavallo. Ancora i forconi e i congegni per lo svezzamento dei vitelli.

I formaggi

Chi andava in visita alla casa museo, trovava museruole e attrezzi per la castrazione del bestiame e una miriade di attrezzi per la raccolta del latte e la preparazione del formaggio raccolti in “Su caseificiu”. Tutti questi dettagli, e i racconti dei segreti e delle storia dell’antica domus, sono svelati durante le visite guidate apprezzate anche dai più giovani. (g. da.)

