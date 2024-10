Visite gratuite  ai musei nazionali 

Ogni prima domenica del mese, grazie all'iniziativa del ministero della Cultura, l'ingresso a tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali gestiti dallo Stato è gratuito. Anche questa domenica sarà possibile accedere al Museo archeologico nazionale e alla Pinacoteca nazionale, che rappresentano due tappe fondamentali per riscoprire la storia e l’arte della Sardegna. Saranno visitabili anche le Cannoniere cinquecentesche.

Le collezioni

Il Museo archeologico di piazza Arsenale custodisce una delle collezioni più importanti per la biografia del territorio. Attraverso i suoi reperti, che spaziano dal periodo nuragico fino all’epoca romana, il museo racconta le vicende di una civiltà unica nel Mediterraneo. Sono esposti oggetti di grande valore, come bronzetti, gioielli e ceramiche, testimoni delle popolazioni che hanno abitato la Sardegna nei secoli. Il sito è dimora di alcuni esemplari dei celebri giganti di Mont’e Prama, figure colossali scolpite in arenaria, che simboleggiano la maestria artistica e il complesso mondo simbolico della civiltà nuragica.

Pinacoteca

La Pinacoteca Nazionale raccoglie invece opere pittoriche dal periodo medievale al moderno, con un’attenzione particolare per l’arte sarda e le influenze artistiche che hanno attraversato l’isola. Tra le opere esposte si trovano capolavori di artisti locali e importanti opere di scuola italiana e spagnola.

