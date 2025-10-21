VaiOnline
Carloforte.
22 ottobre 2025 alle 00:29

Visite gratuite a Iglesias nel centro medico Talita Kum 

Anche i cittadini di Carloforte in difficoltà economica potranno usufruire delle prestazioni specialistiche e infermieristiche del poliambulatorio Talità Kum di Iglesias promosso da Casa Emmaus. Con il via libera alla delibera di Giunta, il Comune di Carloforte si aggiunge agli altri centri del territorio che hanno aderito al progetto. «Abbiamo una serie di fragilità e sofferenze che in questi anni sono cresciute – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – perché il sistema sanitario fa fatica a dare risposte immediate soprattutto in un contesto periferico come il nostro». Con l’adesione al progetto Talità Kum chi è in difficoltà economica certificata dall’Isee, potrà accedere alle prestazioni gratuite. «Ringraziamo Casa Emmaus perché, attraverso questo progetto – dice il sindaco – ci consente di offrire ad un’ampia fascia della popolazione questi servizi e nuove opportunità di cura. Questa iniziativa si integra perfettamente con il Taxi sociale che abbiamo istituito qualche mese fa ed è dedicato alle persone più fragili: potremo trasportare i nostri concittadini direttamente nella sede di Casa Emmaus. In questo modo creiamo una sinergia positiva di cui beneficerà un bacino di utenza di circa 600 persone». Il Taxi sociale è un servizio partito la scorsa primavera che ha riscontrato un buon successo tra i cittadini: pazienti fragili, disabili, con particolari patologie sono accompagnati da un mezzo comunale fino ai presidi ospedalieri o agli studi medici per visite o terapie. (a. pa.)

