Visite forzate al cimitero 

Dopo la segnalazione della presenza di ossa dissotterrate al cimitero di Sisini, tanti cittadini sgomenti e preoccupati sono andati al camposanto, di cittadini sgomenti e preoccupati per le sepolture dei propri cari. Per fortuna, arrivati sul posto, tutti hanno potuto constatare che non c’è alcun allarme: le tombe non sono state toccate, non sono presenti ossa in bella vista e non ci sono anomalie nel terreno delle sepolture.

Proseguono intanto le verifiche del Comune e del sindaco Alessandro Pireddu che, messo al corrente, ha subito contattato gli uffici competenti per una verifica da cui è emerso che era tutto nella norma.

RIPRODUZIONE RISERVATA